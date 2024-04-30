В Пермском крае может появиться первый в регионе мобильный глэмпинг

Стоимость проживания в таком глэмпинге будет варьироваться от времени года и его местоположения. Средняя цена проживания за сутки составит от 5 до 15 тыс. рублей. Преимущество мобильного кемпинга в том, что его можно будет доставить в любую точку Пермского края.