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В Пермском крае может появиться первый в регионе мобильный глэмпинг

В Пермском крае может появиться первый в регионе мобильный глэмпинг

30 апреля 2024, 06:06
Фото: ideogram.ai
Домики можно будет доставить в любую точку Прикамья.

Пермский туроператор «Доступный Урал» собирается возвести первый в регионе передвижной глэмпинг. В него войдут два домика площадью 8 кв. м. , а также две сауны на колесах. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на автора проекта Василия Вавилова.

Стоимость проживания в таком глэмпинге будет варьироваться от времени года и его местоположения. Средняя цена проживания за сутки составит от 5 до 15 тыс. рублей. Преимущество мобильного кемпинга в том, что его можно будет доставить в любую точку Пермского края.

«Есть такой класс домов как tiny house. Цель — воспользоваться этим домом, чтобы переночевать в красивой локации. Возможно, такой глэмпинг будет первый в России», — рассказал Вавилов изданию. На данный момент автор проекта планирует разместить новые дома на берегу р. Усьва около существующего глэмпинга «Горы Реки».

Ранее сообщалось, что Правительство Пермского края в 2024 году направит 30 млн рублей на поддержку кемпингов и глэмпингов. Всего на территории региона должно открыться в течение года шесть подобных объектов. Места их расположения будут полностью зависеть от предпринимателей, которые отправят свои заявки на конкурс.

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#Пермский край#Кемпинг#Усьва#Сауны#Домики#Глэмпинг#Проживание#Горы Реки
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