properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:40

Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

В Пермском крае продают готовый бункер с коммуникациями за 4,5 миллиона рублей

В Пермском крае продают готовый бункер с коммуникациями за 4,5 миллиона рублей

30 апреля 2024, 17:40
Фото: Авито
Раньше в помещении находился ремонтный цех ракетных установок.

В пермском ЗАТО Звездный продается бункер с коммуникациями за 4,5 млн рублей. На объявление о продаже объекта обратил внимание «Новый компаньон».

Как сообщается на сайте бесплатных объявления Авито, бывший ремонтный цех ракетных установок располагается в пгт. Звездный на территории Промышленная зона № 4, к. 44. Бункер полностью готов к эксплуатации, имеет усиленный каркас и пол из промышленного бетона. При этом второй этаж можно использовать как офис.

В помещении отсутствуют отопление и отделка, однако проведено электричество мощностью 15 кВт, канализация и водоснабжение. Газ находится рядом. Общая площадь объекта составляет 850 кв. м., высота потолка — 4 м. Расстояние до остановки общественного транспорта — 6 км. Также есть бесплатная наземная парковка на 50 мест, подходит для грузового транспорта.

Автор объявления рассматривает рассрочку, обмен на квартиру, технику и на аренду с выкупом.

Фото: Авито
Читайте также:
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублейВ Индустриальном районе Перми продают завод за 255 миллионов рублей
#Пермский край#Прикамье#Коммуникации#Бункер#Ремонтный цех#Ракетные установки#Звездный ЗАТО
Подпишитесь
Пермский застройщик АО «ПЗСП» направит на выплату дивидендов 50 млн рублей
Сегодня, 10:31
Стало известно, когда в Перми откроются городские ярмарки
Сегодня, 12:13
В Пермском крае 30 апреля начал действовать особый противопожарный режим
Сегодня, 11:35
Стало известно, когда в Перми откроются городские ярмарки
Сегодня, 12:13
Фото. В Пермском крае в ДТП с лосем погиб пассажир «Лады Ларгуса»
Сегодня, 09:14
В Перми 23-летний водитель «Лады» выехал на красный свет и врезался в «Мерседес»
Сегодня, 07:35
"