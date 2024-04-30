В Пермском крае продают готовый бункер с коммуникациями за 4,5 миллиона рублей

Как сообщается на сайте бесплатных объявления Авито, бывший ремонтный цех ракетных установок располагается в пгт. Звездный на территории Промышленная зона № 4, к. 44. Бункер полностью готов к эксплуатации, имеет усиленный каркас и пол из промышленного бетона. При этом второй этаж можно использовать как офис.