В Пермском крае продают готовый бункер с коммуникациями за 4,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
В пермском ЗАТО Звездный продается бункер с коммуникациями за 4,5 млн рублей. На объявление о продаже объекта обратил внимание «Новый компаньон».
Как сообщается на сайте бесплатных объявления Авито, бывший ремонтный цех ракетных установок располагается в пгт. Звездный на территории Промышленная зона № 4, к. 44. Бункер полностью готов к эксплуатации, имеет усиленный каркас и пол из промышленного бетона. При этом второй этаж можно использовать как офис.
В помещении отсутствуют отопление и отделка, однако проведено электричество мощностью 15 кВт, канализация и водоснабжение. Газ находится рядом. Общая площадь объекта составляет 850 кв. м., высота потолка — 4 м. Расстояние до остановки общественного транспорта — 6 км. Также есть бесплатная наземная парковка на 50 мест, подходит для грузового транспорта.
Автор объявления рассматривает рассрочку, обмен на квартиру, технику и на аренду с выкупом.