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В Прикамье в ДТП с лосем погиб 59-летний пассажир «Лады Ларгуса»

В Пермском крае в ДТП с лосем погиб пассажир «Лады Ларгуса»

30 апреля 2024, 09:14
Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Прикамье в ДТП с лосем погиб 59-летний пассажир «Лады Ларгуса»

В результате аварии были госпитализированы три человека.
Сюжет
Дтп

Вчера, 29 апреля, в ходе ДТП с лосем в Карагайском районе Прикамья погиб человек. Информацию об этом сообщила Госавтоинспекция Пермского края.

По предварительным данным, примерно в 22:30 на автомобильной дороге Нытва — Кудымкар в сторону Перми двигался автомобиль «ЗАЗ Шанс», за рулем которого был 23-летний молодой человек. На 48 км мужчина наехал на лося. После этого животное силой откинуло на «Ладу Ларгус», движущейся по встречке под управлением 60-летнего мужчины.

В результате аварии погиб 60-летний пассажир «Лады». Также были госпитализированы оба водителя и пассажирка «Ларгуса».

По факту инцидента проводится проверка. Госавтоинспекция Прикамья настоятельно рекомендует быть бдительными и остерегаться появления диких животных на дорогах.

Фото: Госавтоинспекция Пермского края
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