В Пермском крае в ДТП с лосем погиб пассажир «Лады Ларгуса»

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Вчера, 29 апреля, в ходе ДТП с лосем в Карагайском районе Прикамья погиб человек. Информацию об этом сообщила Госавтоинспекция Пермского края.
По предварительным данным, примерно в 22:30 на автомобильной дороге Нытва — Кудымкар в сторону Перми двигался автомобиль «ЗАЗ Шанс», за рулем которого был 23-летний молодой человек. На 48 км мужчина наехал на лося. После этого животное силой откинуло на «Ладу Ларгус», движущейся по встречке под управлением 60-летнего мужчины.
В результате аварии погиб 60-летний пассажир «Лады». Также были госпитализированы оба водителя и пассажирка «Ларгуса».
По факту инцидента проводится проверка. Госавтоинспекция Прикамья настоятельно рекомендует быть бдительными и остерегаться появления диких животных на дорогах.