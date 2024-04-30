В Пермском крае в ДТП с лосем погиб пассажир «Лады Ларгуса»

По предварительным данным, примерно в 22:30 на автомобильной дороге Нытва — Кудымкар в сторону Перми двигался автомобиль «ЗАЗ Шанс», за рулем которого был 23-летний молодой человек. На 48 км мужчина наехал на лося. После этого животное силой откинуло на «Ладу Ларгус», движущейся по встречке под управлением 60-летнего мужчины.