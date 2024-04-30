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В течение суток в Пермском крае утонули двое мужчин

В течение суток в Пермском крае утонули двое мужчин

30 апреля 2024, 06:58
Фото: 1MI
Один из погибших выпал из лодки во время рыбалки.

Вчера, 29 апреля, на территории Пермского края были обнаружены тела двух утонувших мужчин. Тела из рек были извлечены спасателями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства безопасности Пермского края.

В р. Косьва в районе д. Мочелята Добрянского округа утонул рыбак, который выпал из лодки. Тело второго мужчины обнаружили на р. Вишера в п. Березовая Старица Красновишерского городского округа. Обстоятельства его гибели не уточняются.

По фактам инцидентов проводится проверка. Минтербез Прикамья призывает жителей региона соблюдать поведения на водных объектах и при эксплуатации плавсредств, нарушение которых может привести к травмам и гибели, а также не оставлять детей без присмотра.

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#Пермский край#Министерство безопасности#Проверка#Прикамье#Гибель#Добрянский округ#Утонувшие мужчины#Водные объекты#Эксплуатация плавсредств
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