В течение суток в Пермском крае утонули двое мужчин

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Published Сегодня, 06:58
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Вчера, 29 апреля, на территории Пермского края были обнаружены тела двух утонувших мужчин. Тела из рек были извлечены спасателями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства безопасности Пермского края.
В р. Косьва в районе д. Мочелята Добрянского округа утонул рыбак, который выпал из лодки. Тело второго мужчины обнаружили на р. Вишера в п. Березовая Старица Красновишерского городского округа. Обстоятельства его гибели не уточняются.
По фактам инцидентов проводится проверка. Минтербез Прикамья призывает жителей региона соблюдать поведения на водных объектах и при эксплуатации плавсредств, нарушение которых может привести к травмам и гибели, а также не оставлять детей без присмотра.