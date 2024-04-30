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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:26

Жители Пермского края сообщили о паранормальном явлении в Чердыни

Жители Чердыни увидели полтергейста

30 апреля 2024, 04:24
Фото: ideogram.ai

Жители Пермского края сообщили о паранормальном явлении в Чердыни

Видеозапись с камеры наблюдения была сделана в ноябре прошлого года.

Жители Чердыни сообщили о паранормальном явлении. Видеозапись с камеры наблюдения, на которой был зафиксирован так называемый «полтергейст» появилось в сообществе «ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ» во ВКонтакте.

На кадрах видео как-то помещение со столами и стульями, а позади к продаже выставлены газеты. Зал очень напоминает отделение Почты России. На изображении начинают мелькать движущиеся светлые пятна. Самое крупное пятно появляется то в одной, то в другой комнате, создавая ощущение перемещения в пространстве.

Большинство комментаторов отнеслись к видеозаписи с юмором. Некоторые посчитали, что причиной кажущегося паранормального явления стал паук, вьющий паутину перед объективом камеры, а кто-то написал, что кто-то на шкафу сидит и подкидывает вещи на камеру.

Видео было сделано 4 ноября 2023 года примерно в 2:00.

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