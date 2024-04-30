Жители Чердыни увидели полтергейста

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Жители Чердыни сообщили о паранормальном явлении. Видеозапись с камеры наблюдения, на которой был зафиксирован так называемый «полтергейст» появилось в сообществе «ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ» во ВКонтакте.
На кадрах видео как-то помещение со столами и стульями, а позади к продаже выставлены газеты. Зал очень напоминает отделение Почты России. На изображении начинают мелькать движущиеся светлые пятна. Самое крупное пятно появляется то в одной, то в другой комнате, создавая ощущение перемещения в пространстве.
Большинство комментаторов отнеслись к видеозаписи с юмором. Некоторые посчитали, что причиной кажущегося паранормального явления стал паук, вьющий паутину перед объективом камеры, а кто-то написал, что кто-то на шкафу сидит и подкидывает вещи на камеру.
Видео было сделано 4 ноября 2023 года примерно в 2:00.