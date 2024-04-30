Жители Чердыни увидели полтергейста

На кадрах видео как-то помещение со столами и стульями, а позади к продаже выставлены газеты. Зал очень напоминает отделение Почты России. На изображении начинают мелькать движущиеся светлые пятна. Самое крупное пятно появляется то в одной, то в другой комнате, создавая ощущение перемещения в пространстве.