Бастрыкин во второй раз попросил разобраться с землей многодетных семей Добрянки

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Глава Следкома Александр Бастрыкин повторно поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав многодетных семей в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К председателю СК России через Информационный центр поступило обращение о нарушении прав многодетных семей в Добрянском городском округе. Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные земельные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями, без подъездных дорог и необходимых коммуникаций. Свыше 230 многодетных семей положенной по закону землей не обеспечены. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.
В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка, сообщают в пресс-службе ведомства.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Подобное поручение по этой же теме было выдано Денису Головкину в ноябре прошлого года. О результатах его рассмотрения ничего не сообщалось. Судя по тому, что формулировки, в частности, количество пострадавших семей не изменилось, ничего в данном вопросе не сдвинулось с места. Мало того, проверка пермского следкома минувшей осенью и в начале зимы результатов не имела или о ней не сообщали общественности.