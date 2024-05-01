Бастрыкин во второй раз попросил разобраться с землей многодетных семей Добрянки

Подобное поручение по этой же теме было выдано Денису Головкину в ноябре прошлого года. О результатах его рассмотрения ничего не сообщалось. Судя по тому, что формулировки, в частности, количество пострадавших семей не изменилось, ничего в данном вопросе не сдвинулось с места. Мало того, проверка пермского следкома минувшей осенью и в начале зимы результатов не имела или о ней не сообщали общественности.