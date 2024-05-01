properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Бастрыкин во второй раз попросил разобраться с землей многодетных семей Добрянки

Бастрыкин во второй раз попросил разобраться с землей многодетных семей Добрянки

1 мая 2024, 05:02
Фото: 1MI
Обращение в ноябре 2023 года видимых результатов не имело.

Глава Следкома Александр Бастрыкин повторно поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав многодетных семей в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К председателю СК России через Информационный центр поступило обращение о нарушении прав многодетных семей в Добрянском городском округе. Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные земельные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями, без подъездных дорог и необходимых коммуникаций. Свыше 230 многодетных семей положенной по закону землей не обеспечены. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка, сообщают в пресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подобное поручение по этой же теме было выдано Денису Головкину в ноябре прошлого года. О результатах его рассмотрения ничего не сообщалось. Судя по тому, что формулировки, в частности, количество пострадавших семей не изменилось, ничего в данном вопросе не сдвинулось с места. Мало того, проверка пермского следкома минувшей осенью и в начале зимы результатов не имела или о ней не сообщали общественности.

Читайте также:
Глава СКР Александр Бастрыкин занялся проблемами многодетных в Прикамье
#Общество#Су скр#Александр Бастрыкин#Следком
Подпишитесь
В деле топ-менеджмента завода «Телта» появились показания об угрозах
Сегодня, 08:19
Возможно установление временного снежного покрова. Синоптики дали прогноз на май
Сегодня, 07:59
В Перми мигрантов, получивших российское гражданство, ставят на воинский учет
Сегодня, 06:53
В Перми закрывается самый известный магазин винила
Сегодня, 06:13
Пермяков призывают сообщить о продаже наркотиков
Сегодня, 05:50
"