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Из перевернувшейся на Сылве у Кунгура лодки пропал мужчина

Из перевернувшейся на Сылве у Кунгура лодки пропал мужчина

1 мая 2024, 08:53
Фото: ВКонтакте/Поисково-спасательная служба КМО
Поиски за сутки результата не дали
Сюжет
Кунгур

Спасатели из Кунгура уже сутки ищут мужчину, пропавшего при переворачивании лодки. Об этом сообщают в Поисково — спасательной службе КМО.

На Сылве, около деревни Обухово, 29 апреля, около 22:00, опрокинулась лодка, один из мужчин выплыл на берег, второй нет. На место после звонка очевидцев происшествия 30 аперля выехали спасатели ГОР 7. По прибытию к месту вызова, спасатели на моторной лодке провели визуальный поиск пропавшего на воде от деревни Обухово до деревни Закурья и пропавшего 61 летнего мужчину не обнаружили.

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#Происшествия#Кунгур#Спасатели#Сылва
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