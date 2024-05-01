Из перевернувшейся на Сылве у Кунгура лодки пропал мужчина

На Сылве, около деревни Обухово, 29 апреля, около 22:00, опрокинулась лодка, один из мужчин выплыл на берег, второй нет. На место после звонка очевидцев происшествия 30 аперля выехали спасатели ГОР 7. По прибытию к месту вызова, спасатели на моторной лодке провели визуальный поиск пропавшего на воде от деревни Обухово до деревни Закурья и пропавшего 61 летнего мужчину не обнаружили.