Из перевернувшейся на Сылве у Кунгура лодки пропал мужчина

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:54
Спасатели из Кунгура уже сутки ищут мужчину, пропавшего при переворачивании лодки. Об этом сообщают в Поисково — спасательной службе КМО.
На Сылве, около деревни Обухово, 29 апреля, около 22:00, опрокинулась лодка, один из мужчин выплыл на берег, второй нет. На место после звонка очевидцев происшествия 30 аперля выехали спасатели ГОР 7. По прибытию к месту вызова, спасатели на моторной лодке провели визуальный поиск пропавшего на воде от деревни Обухово до деревни Закурья и пропавшего 61 летнего мужчину не обнаружили.