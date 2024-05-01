Из Перми в Казань отправился четырехпалубный теплоход «Владимир Маяковский»

Кроме того, в этом году в Пермь зайдет теплоход «Николай Некрасов», который совершит самый длинный речной круиз по России. За 30 дней пассажиры посетят 30 городов, среди которых Ярославль, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород и другие. Теплоход выйдет из Москвы 24 августа, завершится круиз 22 сентября.