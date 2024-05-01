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Из Перми в Казань отправился четырехпалубный теплоход «Владимир Маяковский»

Из Перми в Казань отправился четырехпалубный теплоход «Владимир Маяковский»

1 мая 2024, 11:59
Фото: properm.ru
Стартовал сезон круизной навигации из Пермского порта.

В Перми стартовал сезон круизной навигации. Накануне четырехпалубный теплоход «Владимир Маяковский» отправился в Казань, сообщают в администрации Перми.

В этом году появятся круизы на три-четыре дня, например, Пермь — Сарапул — Оса — Пермь и Пермь — Соликамск — Пермь с посещением Чердыни и музея «Сользавод». В круизе до Петрозаводска появились однодневные туры на Соловки и остров Валаам.

А для влюбленных в Карелию в этом же круизе предлагается экскурсионный тур «Онежское кольцо».

Самыми популярными круизами этого сезона стали направления до Санкт-Петербурга, Астрахани и Ярославля. В топе новинок круиз «пять рек»: Пермь — Павлово — Нижний Новгород — Казань –Мамадыш — Агидель — Пермь.

Кроме того, в этом году в Пермь зайдет теплоход «Николай Некрасов», который совершит самый длинный речной круиз по России. За 30 дней пассажиры посетят 30 городов, среди которых Ярославль, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород и другие. Теплоход выйдет из Москвы 24 августа, завершится круиз 22 сентября.

Пермяки и гости города также смогут отправиться на четырехчасовые вечерние прогулки по Каме на пассажирских теплоходах. Их навигация началась 28 апреля.

#Пермь#Транспорт#Речной круиз#Круиз#Круизный лайнер#Речные круизы
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