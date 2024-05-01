Лучшие фильмы мая 2024 в мировом кинопрокате: какие фильмы покажут в Перми

В мае 2024 года в прокат выходят сразу несколько самых ожидаемых мировых премьер. Какие новинки кино появятся в мае на киноэкранах и какие новые фильмы можно будет посмотреть в пермских кинотеатрах — в нашем обзоре.

«Министерство неджентельменских дел». Военно-исторический боевик «Я не киллер». Комедийный боевик «Каскадеры». Боевик-драма «Планета обезьян: Новое царство». Фантастический боевик «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Приключенческая фантастика Какие фильмы покажут в кинотеатрах Перми в мае 2024 года