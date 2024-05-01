Лучшие фильмы мая 2024 в мировом кинопрокате: какие фильмы покажут в Перми

Posted Вчера, 06:00
Published Вчера, 06:00
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Эпатажный британский режиссер Гай Ричи снял новый военный боевик о событиях Второй мировой войны. Новая военная драма, по данным портала «ЭтоКино», рассказывает о бойцах элитного подразделения, созданного Уинстоном Черчиллем специально для борьбы с силами вермахта во вражеском тылу. Для противостояния фашистам бойцы используют весьма нестандартные способы, которые трудно назвать «джентельменскими».
Почему стоит посмотреть. Ленту уже сравнивают с нашумевшими «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино, хотя новый фильм Гая Ричи, по утверждению создателя, основан на реальных событиях.
Дата выхода. В мировом прокате новый фильм Гая Ричи вышел 19 апреля. Кинозрители Перми, по текущим данным, смогут посмотреть новинку кино после 10 мая.
Новый комедийный боевик рассказывает историю обаятельного киллера, ведущего двойную жизнь. В сюжете картины переплетены несколько жанров, что делает новый фильм необычным — здесь есть место и драме, и комедии, и черному нуару, и психологическому триллеру.
Почему стоит посмотреть. Новый фильм Ричарда Линклейтера завоевал восторженные отзывы критиков на Венецианском кинофестивале в сентябре 2023 года за нетипичный сюжет, качественную режиссуру и высокопрофессиональную актерскую игру.
Дата выхода. На стриминговых площадках кинозрители смогут посмотреть новую киноленту с 24 мая. До кинотеатров Перми новинка кино доберется, скорее всего, во второй половине мая.
Новый душевный боевик Дэвида Литча (режиссера «Дэдпула 2») называют «одой каскадерам». В новом голливудском фильме много всевозможных трюков, динамичности, стремительных гонок и любви. Кинокритики высоко оценили новую ленту, подчеркнув высокое качество экшен-сцен и необычную для такого жанра душевность.
Почему стоит посмотреть. Режиссер киноленты сам работал каскадером и был постановщиком трюков, поэтому в новом фильме приоткрывается много тайн из будней каскадеров. Главную роль в новом боевике исполнил Райан Гослинг, который выполнял некоторые трюки сам.
Дата выхода. По данным портала «ЭтоКино.ру», мировая премьера нового фильма запланирована на 3 мая. Российским зрителям официальный релиз нового блокбастера вряд ли покажут, поскольку Universal Pictures не работает в России. Но, возможно, кинозрители Перми смогут увидеть новинку кино в рамках «серого проката», в частных кинозалах.
Долгожданное новое продолжение популярной саги об обезьянах поведает о новых перипетиях в противостоянии людей и приматов. Новый фильм продолжает предыдущую трилогию, его действие развернется спустя многие поколения после власти Цезаря.
Почему стоит посмотреть. По словам режиссера Уэса Болла, фильм может стать началом запуска новой трилогии об обезьянах. Создатели киноленты уже обсуждают выпуск следующего фильма. Напомним, что Уэс Болл известен как режиссер популярной кинотрилогии «Бегущий в лабиринте» и успешный художник по визуальным эффектам и графике.
Дата выхода. Премьера новинки кино в мировом прокате намечена на 10 мая 2024 года. На российских стриминговых платформах называется дата — 24 мая. В кинотеатрах Перми новый блокбастер, скорее всего, не выйдет официально, показ возможен лишь в частных кинотеатрах.
Одна из самых ожидаемых премьер 2024 года — приквел фантастической саги Джорджа Миллера. Создатели фильма обещают масштабные сцены и обилие жестких спецэффектов, из-за которых новому фильму даже присвоили рейтинг «только для взрослых».
Почему стоит посмотреть. В новом продолжении саги о Безумном Максе нет самого Безумного Макса, а главная героиня — женщина. Режиссер признается, что не пытался превзойти свои предыдущие работы, а хотел придать саге новый стиль.
Дата выхода. Мировая премьера новинки кино, по данным портала «ЭтоКино», запланирована на 24 мая. В России официального проката новой киноленты не будет.
В начале мая 2024 года в кинотеатрах Перми будут демонстрироваться мировые и отечественные новинки кино. Среди новых кинолент:
Анонс новых фильмов, запланированных к выходу на вторую половину мая, появятся на киноафишах Перми позже. Кинопремьеры и новые фильмы отечественного и зарубежного производства можно посмотреть в кинотеатрах: «Киномакс», «Синема Парк Семья», «Спеши Love», «Эспланада», «Пермская синематека», «Синема Парк Планета», «Кама», «Мелодия». Точные даты, расписание сеансов и время показа новых кинолент уточняйте на официальных киноафишах.