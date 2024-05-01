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На пермском кладбище на историческое место вернули легендарное надгробие

Надгробие «проклятой дочери» на Егошихинском кладбище вернули на место

1 мая 2024, 08:37
Фото: properm.ru

На пермском кладбище на историческое место вернули легендарное надгробие

Сейчас памятник установлен у могилы майора Теплова.

В Перми на Егошихинском кладбище перенесли на новое месте могилу «проклятой дочери». Как сообщают «Вести», сейчас экскурсоводы перестраивают маршруты.

Ранее перенос могилы «проклятой дочери» в Перми прошел историко-культурную экспертизу. Надгробие Таисии Девеллий (1800-1807) перенесено ближе к могиле майора Н. А. Теплова на Егошихинском кладбище и «Церкви Успения Пресвятой Богородицы».

Надгробие Таисии Девеллий — оригинальное произведение русской мемориальной пластики в стилистике классицизма. На нем изображена «адамова голова», расположенная в своеобразной раме в виде змеи, кусающей себя за хвост. Надгробие часто описывалось в произведениях Гайдара, Осоргина, Крашенникова, а также в многих газетных публикациях. Истолкование символов вечности и спасения как символов греха, смерти и опасности привело к появлению легенд о «Могиле проклятой дочери».

В середине XX в. плиту перенесли в Пермский краеведческий музей. На данный момент надгробие находится на своем историческом месте, у южной стены Успенской церкви. Однако при возвращении надгробия на Егошихинское кладбище были допущены ошибки при установке. Так, плита была расположена не на том же месте, вдалеке от дорожки, которая ведет к паперти Успенской церкви. Кроме того, для могильной плиты был возведен целый мемориал в виде чугунной оградки с бетонным подиумом внутри.

#Пермь#Памятник#Памятники#Егошихинское кладбище
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