Пермяков призывают сообщить о продаже наркотиков

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Пермяков призывают принять участие в работе «прямой линии», посвященной борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Звонки будут приниматься 2 мая с 11:00 до 12:00, сообщают в администрации Перми.
Прямая телефонная линия прокуратуры города Перми по вопросам борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств, привлечения к административной и уголовной ответственности пройдет в колл-центре мэрии. Звонки будут приниматься по телефону: 205-90-59 в течение часа — с 11:00 до 12:00.
В прямой линии примут участие заместитель прокурора города Ирина Рангулова и начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Сергей Мельчаков.