properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Пермяков призывают сообщить о продаже наркотиков

Пермяков призывают сообщить о продаже наркотиков

1 мая 2024, 05:50
Фото: 1MI
Пройдёт «прямая линия» по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Пермяков призывают принять участие в работе «прямой линии», посвященной борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Звонки будут приниматься 2 мая с 11:00 до 12:00, сообщают в администрации Перми.

Прямая телефонная линия прокуратуры города Перми по вопросам борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств, привлечения к административной и уголовной ответственности пройдет в колл-центре мэрии. Звонки будут приниматься по телефону: 205-90-59 в течение часа — с 11:00 до 12:00.

В прямой линии примут участие заместитель прокурора города Ирина Рангулова и начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Сергей Мельчаков.

Читайте также:
Прокуратура выявила миллионную растрату на капремонте дома в ПермиДом в Крыму. Почему замначальника Пермской гордумы хотят уволить за утрату доверияЗа 2023 год прокуратура выявила в Перми 142 коррупционных нарушения
#Общество#Пермь#Наркотики#Прокуратура#Прямая линия
Подпишитесь
Бастрыкин во второй раз попросил разобраться с землей многодетных семей Добрянки
Сегодня, 05:02
В деле топ-менеджмента завода «Телта» появились показания об угрозах
Сегодня, 08:19
Возможно установление временного снежного покрова. Синоптики дали прогноз на май
Сегодня, 07:59
В Перми мигрантов, получивших российское гражданство, ставят на воинский учет
Сегодня, 06:53
В Перми закрывается самый известный магазин винила
Сегодня, 06:13
"