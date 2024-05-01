Пермяков призывают сообщить о продаже наркотиков

Прямая телефонная линия прокуратуры города Перми по вопросам борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств, привлечения к административной и уголовной ответственности пройдет в колл-центре мэрии. Звонки будут приниматься по телефону: 205-90-59 в течение часа — с 11:00 до 12:00.