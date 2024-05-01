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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Продажу бункера в Звёздном около Перми заблокировали администраторы «Авито»

Продажу бункера в Звёздном заблокировали

1 мая 2024, 10:29
Фото: Авито

Продажу бункера в Звёздном около Перми заблокировали администраторы «Авито»

Решение принял сервис бесплатных объявлений

Сервис бесплатных объявлений «Авито» заблокировал сообщение о продаже бункера в Пермском крае. Ранее в нём находился цех по ремонту ракетных установок, сообщает «Рифей»

СМИ обратили внимание на объявление 30 апреля, но 1 мая оно стало недоступно для просмотра. В «Авито» пояснили, что объявление заблокировано после проверки.

Бункер с коммуникациями продавался за 4,5 млн рублей. Бывший ремонтный цех ракетных установок располагается в пгт. Звездный на территории Промышленная зона № 4, к. 44. Бункер полностью готов к эксплуатации, имеет усиленный каркас и пол из промышленного бетона. При этом второй этаж можно использовать как офис.

В помещении отсутствуют отопление и отделка, однако проведено электричество мощностью 15 кВт, канализация и водоснабжение. Газ находится рядом. Общая площадь объекта составляет 850 кв. м., высота потолка — 4 м. Расстояние до остановки общественного транспорта — 6 км. Также есть бесплатная наземная парковка на 50 мест, подходит для грузового транспорта.

Автор объявления рассматривал рассрочку, обмен на квартиру, технику и на аренду с выкупом.

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#Общество#Пермь#Продажа#Авито#Объявление
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