Продажу бункера в Звёздном заблокировали

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Сервис бесплатных объявлений «Авито» заблокировал сообщение о продаже бункера в Пермском крае. Ранее в нём находился цех по ремонту ракетных установок, сообщает «Рифей»
СМИ обратили внимание на объявление 30 апреля, но 1 мая оно стало недоступно для просмотра. В «Авито» пояснили, что объявление заблокировано после проверки.
Бункер с коммуникациями продавался за 4,5 млн рублей. Бывший ремонтный цех ракетных установок располагается в пгт. Звездный на территории Промышленная зона № 4, к. 44. Бункер полностью готов к эксплуатации, имеет усиленный каркас и пол из промышленного бетона. При этом второй этаж можно использовать как офис.
В помещении отсутствуют отопление и отделка, однако проведено электричество мощностью 15 кВт, канализация и водоснабжение. Газ находится рядом. Общая площадь объекта составляет 850 кв. м., высота потолка — 4 м. Расстояние до остановки общественного транспорта — 6 км. Также есть бесплатная наземная парковка на 50 мест, подходит для грузового транспорта.
Автор объявления рассматривал рассрочку, обмен на квартиру, технику и на аренду с выкупом.