В деле топ-менеджмента завода «Телта» появились показания об угрозах

Все трое были задержаны 19–20 июля 2023 года в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в период 2014-2023 при поставках ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ телефонных аппаратов по государственным контрактам для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Всем троим было предъявлено обвинение в групповом мошенничестве в особо крупном размере, и они были отправлены в СИЗО в Москве. Позднее суд переквалифицировал действия Высокова и Гришиной как дача взятки в крупном размере (ч. 4, п. б ст. 291 УК РФ).