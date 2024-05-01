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Топ-менеджмент пермского завода «Телта» обвиняют в угрозах

В деле топ-менеджмента завода «Телта» появились показания об угрозах

1 мая 2024, 08:19
Фото: 1MI

Топ-менеджмент пермского завода «Телта» обвиняют в угрозах

В частности, фигурирует бывший совладелец предприятия Игорь Морозов.

Одним из оснований заключения в СИЗО бывшего совладельца ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ Игоря Морозова стали показания свидетеля по делу об угрозах в свой адрес. Эти данные приводятся в апелляционном постановлении Мосгорсуда, который признал законным продление срока содержания под стражей Морозову до 2 июня, сообщает „Коммерсант-Прикамье“

Как следует из документа, изученного изданием, показания об угрозах дал человек по фамилии Слюсарь. Другой информации об этом эпизоде нет.

В марте Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания под стражей фигурантам дела о хищении при исполнении заказа Минобороны РФ на Пермском телефонном заводе «Телта». Речь идет о экс-руководителе Пермского телефонного завода Игоре Морозове, бывшем генеральном директор «Телты» Алексее Высокове и главном бухгалтере предприятия Елене Гришиной.

Все трое были задержаны 19–20 июля 2023 года в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в период 2014-2023 при поставках ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ телефонных аппаратов по государственным контрактам для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Всем троим было предъявлено обвинение в групповом мошенничестве в особо крупном размере, и они были отправлены в СИЗО в Москве. Позднее суд переквалифицировал действия Высокова и Гришиной как дача взятки в крупном размере (ч. 4, п. б ст. 291 УК РФ).

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#Общество#Суд#Уголовное дело#Телта
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