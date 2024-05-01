В Перми этой ночью сгорел автомобиль

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Этой ночью в Перми у дома по ул. Сакко и Ванцетти, 99 сгорел автомобиль. Подробности происшествия сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило 1 мая в 2:33. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве семи человек личного состава и двух единиц техники.
На месте оказалось, что горит автомобиль. Предварительная площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. Пожар полностью ликвидирован в 2:42.
На пожаре погибших и травмированных нет.
Обстоятельства и причина пожара устанавливается.