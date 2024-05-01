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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В Перми этой ночью сгорел автомобиль

В Перми этой ночью сгорел автомобиль

1 мая 2024, 10:53
Фото: ГУ МЧС по Пермскму краю
Пламя охватило легковушку в полтретьего ночи.

Этой ночью в Перми у дома по ул. Сакко и Ванцетти, 99 сгорел автомобиль. Подробности происшествия сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило 1 мая в 2:33. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве семи человек личного состава и двух единиц техники.

На месте оказалось, что горит автомобиль. Предварительная площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. Пожар полностью ликвидирован в 2:42.

На пожаре погибших и травмированных нет.

Обстоятельства и причина пожара устанавливается.

#Происшествия#Пермь#Пожар
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