properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Перми мигрантов, получивших российское гражданство, ставят на воинский учет

В Перми мигрантов, получивших российское гражданство, ставят на воинский учет

1 мая 2024, 06:53
Фото: 1MI
Рейд, проведенный военными следователями и представителями военкомата, выявил девять нарушителей.
Сюжет
Армия

Во вторник, 30 апреля, офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата Пермского края провели рейд, чтобы выявить мигрантов, кто получил российское гражданство, но не встал на воинский учет.

Проверка проводилась в торговых центрах, на строительных площадках, а также среди водителей транспортных средств. В ходе рейда было выявлено девять мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на учет. Все они были доставлены в военные комиссариаты для постановки на учёт. Всего с начала весенней призывной компании были призваны и направлены в Вооруженные Силы пять «новых» граждан.

Читайте также:
Пермяк получил срок за подготовку к попытке поджога военкоматаДва пермяка организовали мошенническую схему получения трудовых патентовВ двух третях лесничеств Прикамья не хватает работников
#Общество#Пермь#Армия#Военкомат#Мигранты#Мигрант#Российская армия
Подпишитесь
Бастрыкин во второй раз попросил разобраться с землей многодетных семей Добрянки
Сегодня, 05:02
В деле топ-менеджмента завода «Телта» появились показания об угрозах
Сегодня, 08:19
Возможно установление временного снежного покрова. Синоптики дали прогноз на май
Сегодня, 07:59
В Перми закрывается самый известный магазин винила
Сегодня, 06:13
Пермяков призывают сообщить о продаже наркотиков
Сегодня, 05:50
"