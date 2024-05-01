В Перми мигрантов, получивших российское гражданство, ставят на воинский учет

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Published Сегодня, 06:53
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Во вторник, 30 апреля, офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата Пермского края провели рейд, чтобы выявить мигрантов, кто получил российское гражданство, но не встал на воинский учет.
Проверка проводилась в торговых центрах, на строительных площадках, а также среди водителей транспортных средств. В ходе рейда было выявлено девять мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на учет. Все они были доставлены в военные комиссариаты для постановки на учёт. Всего с начала весенней призывной компании были призваны и направлены в Вооруженные Силы пять «новых» граждан.