В Перми мигрантов, получивших российское гражданство, ставят на воинский учет

Проверка проводилась в торговых центрах, на строительных площадках, а также среди водителей транспортных средств. В ходе рейда было выявлено девять мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на учет. Все они были доставлены в военные комиссариаты для постановки на учёт. Всего с начала весенней призывной компании были призваны и направлены в Вооруженные Силы пять «новых» граждан.