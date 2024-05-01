В Перми закрывается самый известный магазин винила

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Пермский магазин виниловых пластинок Spin закроется 15 мая. Об этом в официальном паблике магазина сообщает его основатель Борис Бейлин.
«Хотя пластинки дорожают и их все сложнее продавать, экономика не самая важная проблема из-за которой мы приняли это решение. — пишет Бейлин. — Винилом можно и нужно заниматься! Мы просто устали (с 2019 года без отпуска), надо отдохнуть и подумать, что делать дальше. К сожалению, невозможно просто приостановить работу на пару месяцев, а потом вернуться на то же место: „Привет это снова мы!“.
Борис также пишет, что готов рассмотреть продажу магазина, проработавшего более 12 лет, с оборудованием и пластинками.
С 15 мая Spin будет работать онлайн до отъезда в отпуск, и «скорее всего после него», отмечает Бейлин.