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Published Сегодня, 06:13

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Updated Сегодня, 06:14

В Перми закрывается самый известный магазин винила

В Перми закрывается самый известный магазин винила

1 мая 2024, 06:13
Фото: ВКонтакте/Spin. Винил в Перми.
Последним днём офлайн-работы Spin станет 15 мая.

Пермский магазин виниловых пластинок Spin закроется 15 мая. Об этом в официальном паблике магазина сообщает его основатель Борис Бейлин.

«Хотя пластинки дорожают и их все сложнее продавать, экономика не самая важная проблема из-за которой мы приняли это решение. — пишет Бейлин. — Винилом можно и нужно заниматься! Мы просто устали (с 2019 года без отпуска), надо отдохнуть и подумать, что делать дальше. К сожалению, невозможно просто приостановить работу на пару месяцев, а потом вернуться на то же место: „Привет это снова мы!“.

Борис также пишет, что готов рассмотреть продажу магазина, проработавшего более 12 лет, с оборудованием и пластинками.

С 15 мая Spin будет работать онлайн до отъезда в отпуск, и «скорее всего после него», отмечает Бейлин.

#Общество#Пермь#Культура#Торговля
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