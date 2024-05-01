В Перми закрывается самый известный магазин винила

«Хотя пластинки дорожают и их все сложнее продавать, экономика не самая важная проблема из-за которой мы приняли это решение. — пишет Бейлин. — Винилом можно и нужно заниматься! Мы просто устали (с 2019 года без отпуска), надо отдохнуть и подумать, что делать дальше. К сожалению, невозможно просто приостановить работу на пару месяцев, а потом вернуться на то же место: „Привет это снова мы!“.