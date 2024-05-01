В пермском Свято-Преображенском соборе стартовали реставрационные работы

В конце декабря 2023 года, когда завершился переезд Пермской художественной галереи в новое, технологически оснащенное здание, состоялся акт передачи ключей от Спасо-Преображенского собора руководству Пермской епархии. В ближайшее время начнется полномасштабный процесс по реставрации внутренних помещений собора, который завершится возвращением храму его исторического вида, отмечают в епархии.