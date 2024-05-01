В пермском Свято-Преображенском соборе стартовали реставрационные работы

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В Перми начались реставрационные работы внутри Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщил секретарь Пермского епархиального управления РПЦ Андрей Литовка.
В настоящее время в помещениях собора проходит демонтаж старой отделки.
31 декабря 2023 года, в здании Спасо-Преображенского собора Перми глава Пермской митрополии Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский совершил благодарственный молебен. Богослужение в центральной части храма прошло впервые после 90-летнего перерыва, сообщает пресс-служба епархии.
Официально Спасо-Преображенский собор Перми был возвращен Русской Православной Церкви в 2011 году. Согласно договоренности между руководством Пермской епархии и руководством Пермской государственной художественной галереи, до декабря 2023 года здание собора находилось во временном пользовании ПГХГ.
В конце декабря 2023 года, когда завершился переезд Пермской художественной галереи в новое, технологически оснащенное здание, состоялся акт передачи ключей от Спасо-Преображенского собора руководству Пермской епархии. В ближайшее время начнется полномасштабный процесс по реставрации внутренних помещений собора, который завершится возвращением храму его исторического вида, отмечают в епархии.