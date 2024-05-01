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В пермском Свято-Преображенском соборе стартовали реставрационные работы

В пермском Свято-Преображенском соборе стартовали реставрационные работы

1 мая 2024, 10:05
Фото: ВКонтакте/Андрей Литовка
Собор полностью перешел в управление РПЦ в декабре 2023 года.

В Перми начались реставрационные работы внутри Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщил секретарь Пермского епархиального управления РПЦ Андрей Литовка.

В настоящее время в помещениях собора проходит демонтаж старой отделки.

31 декабря 2023 года, в здании Спасо-Преображенского собора Перми глава Пермской митрополии Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский совершил благодарственный молебен. Богослужение в центральной части храма прошло впервые после 90-летнего перерыва, сообщает пресс-служба епархии.

Официально Спасо-Преображенский собор Перми был возвращен Русской Православной Церкви в 2011 году. Согласно договоренности между руководством Пермской епархии и руководством Пермской государственной художественной галереи, до декабря 2023 года здание собора находилось во временном пользовании ПГХГ.

В конце декабря 2023 года, когда завершился переезд Пермской художественной галереи в новое, технологически оснащенное здание, состоялся акт передачи ключей от Спасо-Преображенского собора руководству Пермской епархии. В ближайшее время начнется полномасштабный процесс по реставрации внутренних помещений собора, который завершится возвращением храму его исторического вида, отмечают в епархии.

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#Пермь#Собор
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