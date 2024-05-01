Возможно установление временного снежного покрова. Синоптики дали прогноз на май

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Published Сегодня, 07:59
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По долгосрочным данным май в этом году ожидается в рамках климатической нормы. Информация CFS и Гидрометцентра России в целом сходится, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и Я».
На протяжении месяца на Урале и на прилегающей к нему территории Западной Сибири ожидается преобладание северо-западного переноса воздушных масс. Сумма осадков прогнозируется в рамках климатической нормы.
Первая декада мая ожидается холодной со средним отклонением от нормы –4,0°C. Циклоническая активность высокая, количество осадков ожидается в пределах нормы. Основная доля их ожидается 1, 6 и 8 мая. Помимо дождей в отдельные сутки возможен мокрый снег, снег. Также есть вероятность установления временного снежного покрова.
В начале второй декады ожидается ослабление циклонической деятельности, постепенно температурный фон вернётся в норму. Согласно предварительным данным, первая половина второй декады прогнозируется холоднее нормы в среднем на 1,5°C. Таким образом, первая половина мая, вероятно, окажется в целом холоднее нормы примерно на 2,5 градуса.
Вторая пятидневка второй декады ожидается теплее нормы, при этом в целом декада с небольшим положительным отклонением. Иными словами, есть вероятность, что вторая половина второй декады перевесит первую прохладную половину.
Обстановка в третьей декаде наименее определённая. На данный момент ожидается слабое положительное отклонение температуры воздуха со значением не более 1,0°C, то есть третья декада пока прогнозируется в рамках нормы. Сумма осадков в большинстве районов ожидается меньше нормы (70-75%).