Возможно установление временного снежного покрова. Синоптики дали прогноз на май

Обстановка в третьей декаде наименее определённая. На данный момент ожидается слабое положительное отклонение температуры воздуха со значением не более 1,0°C, то есть третья декада пока прогнозируется в рамках нормы. Сумма осадков в большинстве районов ожидается меньше нормы (70-75%).