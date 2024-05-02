«Амкар» проиграл казанскому клубу из-за ошибки судьи

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Updated Сегодня, 14:54
Экспертно-судейская комиссия Российского судебного союза временно отстранила от работы главного судью Виктора Синякова и первого помощника судьи Илью Довольнова. Такое решение принято по результатам матча второго тура Дивизиона «Б» Второй лиги, состоявшийся 19 апреля в Перми между местным «Амкаром» и казанским «Соколом». Первыми на решение обратили внимание в «Коммерсант-Прикамье»
Рефери судили этот матч, в котором «Сокол», только в феврале получивший лицензию профессионального клуба, нанес сенсационное поражение более именитым пермякам со счетом 1: 2.
После поражения пермский футбольный клуб подал обращение в Комиссию на действия арбитра матча, которые, по мнению «Амкара», повлияли на результат встречи. В результате рассмотрения заявления КСК признала решения судей в матче «Амкар» — «Сокол» ошибочными. В частности, речь идет о назначение пенальти в ворота пермской команды и не назначение пенальти в ворота «Сокола» в концовке встречи за фол на Александре Подбельцеве.
Главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко тогда назвал первый тайм безобразным с точки зрения агрессии, скорости атакующих действий. При этом вторым таймом он остался доволен: «Мы должны играть так с самого начала. Судейский вопрос не хочется трогать, но сегодня безобразие было».