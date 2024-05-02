«Амкар» проиграл казанскому клубу из-за ошибки судьи

После поражения пермский футбольный клуб подал обращение в Комиссию на действия арбитра матча, которые, по мнению «Амкара», повлияли на результат встречи. В результате рассмотрения заявления КСК признала решения судей в матче «Амкар» — «Сокол» ошибочными. В частности, речь идет о назначение пенальти в ворота пермской команды и не назначение пенальти в ворота «Сокола» в концовке встречи за фол на Александре Подбельцеве.