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Банк России выпустил памятные монеты, посвященные городам трудовой доблести

Банк России выпустил памятные 10-рублевые монеты. Одна из них посвящена Перми

2 мая 2024, 08:36
Фото: пресс-служба Банка России

Банк России выпустил памятные монеты, посвященные городам трудовой доблести

Монеты можно использовать как средство платежа на всей территории России.

Сегодня, 2 мая, Банк России выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Они посвящены городам Пермь, Самара, Саратов и Томск. Тираж — 1 млн штук каждая, сообщает пресс-служба Центробанка. На монете «Пермь» расположено рельефное изображение монумента «Героям фронта и тыла», по окружности имеются надписи: вверху «ПЕРМЬ», внизу, на ленте — «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ». 

Монета, посвященная Перми.Монета, посвященная Перми.
Монета, посвященная Перми.
Фото: пресс-служба Банка России

На монете, посвященной Самаре, размещен фрагмент мемориального комплекса «Монумент Славы». Для Томска выбрано изображение памятника «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу», а для Саратова — фрагмент монумента «Героям фронта и тыла».

Фото: пресс-служба Банка России

Монеты имеют форму круга диаметром 22 мм, на лицевой и оборотной их сторонах по окружности имеется выступающий кант. На боковой поверхности монет — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов. На лицевой стороне монет по окружности находятся надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней — 2024. Слева и справа изображены ветви лавра и дуба соответственно. В центре монеты находятся число 10 и надпись «РУБЛЕЙ» под ним. Внутри цифры 0 — защитный элемент в виде числа 10 и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты.

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#Общество#Пермь#Банк россии#Центробанк#Монеты#Памятные монеты
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