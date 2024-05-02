Банк России выпустил памятные 10-рублевые монеты. Одна из них посвящена Перми

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Published Сегодня, 08:36
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Сегодня, 2 мая, Банк России выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Они посвящены городам Пермь, Самара, Саратов и Томск. Тираж — 1 млн штук каждая, сообщает пресс-служба Центробанка. На монете «Пермь» расположено рельефное изображение монумента «Героям фронта и тыла», по окружности имеются надписи: вверху «ПЕРМЬ», внизу, на ленте — «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».
На монете, посвященной Самаре, размещен фрагмент мемориального комплекса «Монумент Славы». Для Томска выбрано изображение памятника «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу», а для Саратова — фрагмент монумента «Героям фронта и тыла».
Монеты имеют форму круга диаметром 22 мм, на лицевой и оборотной их сторонах по окружности имеется выступающий кант. На боковой поверхности монет — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов. На лицевой стороне монет по окружности находятся надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней — 2024. Слева и справа изображены ветви лавра и дуба соответственно. В центре монеты находятся число 10 и надпись «РУБЛЕЙ» под ним. Внутри цифры 0 — защитный элемент в виде числа 10 и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты.