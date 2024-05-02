Банк России выпустил памятные 10-рублевые монеты. Одна из них посвящена Перми

Монеты имеют форму круга диаметром 22 мм, на лицевой и оборотной их сторонах по окружности имеется выступающий кант. На боковой поверхности монет — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов. На лицевой стороне монет по окружности находятся надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней — 2024. Слева и справа изображены ветви лавра и дуба соответственно. В центре монеты находятся число 10 и надпись «РУБЛЕЙ» под ним. Внутри цифры 0 — защитный элемент в виде числа 10 и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты.