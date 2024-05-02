Бастрыкин потребовал возбудить дело о нерасселении из аварийного дома в Краснокамске

Сообщение о длительном непринятии мер к расселению жилого дома появилось в комментариях аккаунта Информационного центра СК России в социальных сетях. Здание было построено в 1951 году. На данный момент оно признано аварийным и находится в ненадлежащем для проживания состоянии. Так, в многоквартирном доме разрушены кровля и фундамент, появились трещины, деформировались оконные блоки. Кроме этого, сооружение находится под угрозой обрушения.