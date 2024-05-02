properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Бастрыкин потребовал возбудить дело о нерасселении из аварийного дома в Прикамье

Бастрыкин потребовал возбудить дело о нерасселении из аварийного дома в Краснокамске

2 мая 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney

Бастрыкин потребовал возбудить дело о нерасселении из аварийного дома в Прикамье

Доклад об итогах первоначальных следственных мероприятий будет представлен руководителем СУ СК по Пермскому краю Денисом Головкиным.

Глава Следственного управления СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о длительном нерасселении аварийного дома в городе Краснокамск. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

Сообщение о длительном непринятии мер к расселению жилого дома появилось в комментариях аккаунта Информационного центра СК России в социальных сетях. Здание было построено в 1951 году. На данный момент оно признано аварийным и находится в ненадлежащем для проживания состоянии. Так, в многоквартирном доме разрушены кровля и фундамент, появились трещины, деформировались оконные блоки. Кроме этого, сооружение находится под угрозой обрушения.

По настоящий момент жители дома вынуждены проживать в небезопасных условиях. После огласки происходящего в соцсетях ситуация была поставлена на контроль в центральном аппарате СУ СК. После этого была проведена проверка Следкомом Пермского края.

Доклад о результатах оперативно-следственных мероприятиях будет предоставлен руководителем СУ СК Прикамья Денисом Головкиным.

Читайте также:
Бастрыкин проверит разваливающийся жилой дом в Прикамье для сиротБастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в ПрикамьеСУ СК Прикамья возбудило уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта РФ
#Краснокамск#Бастрыкин#Ск рф#Аварийный дом#Уголовное дело#Обрушение#Проверка#Расселение#Жилой дом#Денис Головкин#Оперативно-следственные мероприятия
Подпишитесь
Когда в Пермский край вернется теплая погода? Рассказывают специалисты
Сегодня, 03:06
Пермяки смогут увидеть яркий метеорный поток в ночь на 6 мая
Сегодня, 04:54
В Перми сгорела квартира из-за светильника
Сегодня, 03:15
Волонтеры просят водителей помочь с поисками пермячки, пропавшей на прошлой неделе
Сегодня, 04:58
Под санкции США попала пермская IT-компания. Чем она занимается
Сегодня, 02:42
"