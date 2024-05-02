Бастрыкин потребовал возбудить дело о нерасселении из аварийного дома в Краснокамске

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Глава Следственного управления СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о длительном нерасселении аварийного дома в городе Краснокамск. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.
Сообщение о длительном непринятии мер к расселению жилого дома появилось в комментариях аккаунта Информационного центра СК России в социальных сетях. Здание было построено в 1951 году. На данный момент оно признано аварийным и находится в ненадлежащем для проживания состоянии. Так, в многоквартирном доме разрушены кровля и фундамент, появились трещины, деформировались оконные блоки. Кроме этого, сооружение находится под угрозой обрушения.
По настоящий момент жители дома вынуждены проживать в небезопасных условиях. После огласки происходящего в соцсетях ситуация была поставлена на контроль в центральном аппарате СУ СК. После этого была проведена проверка Следкомом Пермского края.
Доклад о результатах оперативно-следственных мероприятиях будет предоставлен руководителем СУ СК Прикамья Денисом Головкиным.