Беспилотник «утка» с турбореактивным двигателем запатентован в России

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Подмосковное «Научно-производственное объединение машиностроения» запатентовало беспилотник с турбореактивным двигателем, выполненный по аэродинамической схеме «утка». Как сообщается в патентных документах, он отличается от аналогов улучшенными летными характеристиками, пишет Telegram-канал «Беспилот».
Изобретение относится к БПЛА самолетного типа, имеющими высокие скоростные и маневренные характеристики. Беспилотник будет оснащен центральным фюзеляжным грузовым отсеком и крылом сложной формы. В нем будет применяться цельноповоротное переднее оперение со стреловидными консолями и V-образное хвостовое вертикальное оперение с трапециевидными килями. Конструкция нового изобретения будет способствовать увеличению максимального аэродинамического качества и коэффициента подъемной силы, а сложная форма крыла призвана уменьшить его волновое сопротивление. В качестве силовой установки БПЛА использует турбореактивный двигатель, воздухозаборник которого находится под фюзеляжем.
В «НПО машиностроения» говорили о планах по созданию нового беспилотника еще год назад. При этом БПЛА должен выполнять функции, характерные пилотируемой штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации, однако обладать меньшей стоимостью изготовления и обслуживания, чем пилотируемые вертолеты и самолеты.