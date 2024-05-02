Беспилотник «утка» с турбореактивным двигателем запатентован в России

Изобретение относится к БПЛА самолетного типа, имеющими высокие скоростные и маневренные характеристики. Беспилотник будет оснащен центральным фюзеляжным грузовым отсеком и крылом сложной формы. В нем будет применяться цельноповоротное переднее оперение со стреловидными консолями и V-образное хвостовое вертикальное оперение с трапециевидными килями. Конструкция нового изобретения будет способствовать увеличению максимального аэродинамического качества и коэффициента подъемной силы, а сложная форма крыла призвана уменьшить его волновое сопротивление. В качестве силовой установки БПЛА использует турбореактивный двигатель, воздухозаборник которого находится под фюзеляжем.