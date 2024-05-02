Борное мыло и плотная одежда: этот способ спасет от ожога борщевиком

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Сок борщевика содержит фуранокумарины, которые делают кожу более чувствительной к солнечному свету. Поэтому после контакта с соком можно получить ожоги при воздействии ультрафиолетовых лучей. Кроме того, сок борщевика может вызвать аллергические реакции как на коже, так и на слизистых оболочках, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Особую опасность представляет борщевик для детей, которые могут играть рядом с этим растением, не подозревая о его опасности. Однако, врач отмечает, что степень опасности может зависеть от здоровья и иммунитета каждого человека.
Если произошло ожог, важно немедленно удалить сок салфеткой или тканью, не трогая его руками, чтобы не усугубить ситуацию.