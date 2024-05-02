properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:52

Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 18:53

Updated Сегодня, 18:53

Борное мыло и плотная одежда: этот способ спасет от ожога борщевиком

2 мая 2024, 18:52
С наступлением лета приближается время, когда борщевик становится особенно опасным. Особенно должны быть осторожны те, кто проводит много времени на даче. Врач-реабилитолог Светлана Малиновская предупреждает, что сок борщевика является ядовитым и опасным.

Сок борщевика содержит фуранокумарины, которые делают кожу более чувствительной к солнечному свету. Поэтому после контакта с соком можно получить ожоги при воздействии ультрафиолетовых лучей. Кроме того, сок борщевика может вызвать аллергические реакции как на коже, так и на слизистых оболочках, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Особую опасность представляет борщевик для детей, которые могут играть рядом с этим растением, не подозревая о его опасности. Однако, врач отмечает, что степень опасности может зависеть от здоровья и иммунитета каждого человека.

Если произошло ожог, важно немедленно удалить сок салфеткой или тканью, не трогая его руками, чтобы не усугубить ситуацию.

Подпишитесь
С 4 мая в Перми изменится движение восьми автобусов из-за строительных работ
Сегодня, 11:23
Директора ресторана «Вкусно и точка» в Перми отстранили после отказа в отпуске
Сегодня, 09:38
В округе в Прикамье, где происходили жестокие преступления, появился новый прокурор
Сегодня, 09:03
Банк России выпустил памятные 10-рублевые монеты. Одна из них посвящена Перми
Сегодня, 08:36
Пермский ХК «Молот» покинули старший тренер и нападающий
Сегодня, 09:28
«Москвич» исключил банкротство завода
Сегодня, 07:48
"