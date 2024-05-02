Борное мыло и плотная одежда: этот способ спасет от ожога борщевиком

С наступлением лета приближается время, когда борщевик становится особенно опасным. Особенно должны быть осторожны те, кто проводит много времени на даче. Врач-реабилитолог Светлана Малиновская предупреждает, что сок борщевика является ядовитым и опасным.