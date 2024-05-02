Деньги растратил на казино. Пермяка осудят за кражу 175 тысяч рублей у знакомой

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:42
Пермяк предстанет перед судом за две кражи в размере 175 тыс. рублей с банковского счета своей 21-летней знакомой. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Прикамья.
Следствие установило, что 24-летний житель Пермского района попросил у своей подруги мобильный телефон под предлогом входа на сайт онлайн-казино. В то время как его знакомая потеряла бдительность, не проследив за действиями приятеля, он получил доступ к ее банковскому счету. Так мужчина оформил несколько кредитов на потерпевшую.
Полученные обманным путем средства молодой человек потратил на ставки в онлайн-казино. Смс-уведомления, приходившие на ее номер телефона, он удалял.
На время оперативно-следственных мероприятий фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе следствия был мужчина возместил ущерб пострадавшей.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.