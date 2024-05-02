Деньги растратил на казино. Пермяка осудят за кражу 175 тысяч рублей у знакомой

Следствие установило, что 24-летний житель Пермского района попросил у своей подруги мобильный телефон под предлогом входа на сайт онлайн-казино. В то время как его знакомая потеряла бдительность, не проследив за действиями приятеля, он получил доступ к ее банковскому счету. Так мужчина оформил несколько кредитов на потерпевшую.