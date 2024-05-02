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Жителя Прикамья осудят за кражу 175 тысяч рублей с банковского счета знакомой

Деньги растратил на казино. Пермяка осудят за кражу 175 тысяч рублей у знакомой

2 мая 2024, 08:20
Фото: 1MI

Жителя Прикамья осудят за кражу 175 тысяч рублей с банковского счета знакомой

Мужчина возместил потерпевшей материальный ущерб в ходе следствия.

Пермяк предстанет перед судом за две кражи в размере 175 тыс. рублей с банковского счета своей 21-летней знакомой. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Прикамья.

Следствие установило, что 24-летний житель Пермского района попросил у своей подруги мобильный телефон под предлогом входа на сайт онлайн-казино. В то время как его знакомая потеряла бдительность, не проследив за действиями приятеля, он получил доступ к ее банковскому счету. Так мужчина оформил несколько кредитов на потерпевшую.

Полученные обманным путем средства молодой человек потратил на ставки в онлайн-казино. Смс-уведомления, приходившие на ее номер телефона, он удалял.

На время оперативно-следственных мероприятий фигуранту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе следствия был мужчина возместил ущерб пострадавшей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Суд#Пермь#Кража#Прикамье#Банковский счет#Онлайн-казино
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