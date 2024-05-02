Директора ресторана «Вкусно и точка» в Перми отстранили после отказа в отпуске

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Директор филиала «Вкусно и точка», находящегося в ЦУМе в Перми, уволен после истории с нарушением прав сотрудницы. Как сообщил Telegram-канал Ural Mash, после проведения внутренней проверки компания отстранила Сергея Пасеку от работы.
Ранее сообщалось, что 19-летняя сотрудница ресторана быстрого питания «Вкусно и точка» Алена попросила у директора выделить ей отпуск в связи со смертью близкого родственника — дедушки. Однако Сергей Пасека якобы отказал ей. Хотя сам директор говорил журналистам, что был согласен предоставить девушке отпуск, если она покажет свидетельство о смерти. В итоге девушка смогла отлучиться от трудовых обязанностей только на день похорон, в который ей постоянно звонили с работы.
Во внешней пресс-службе «Региональной сети предприятий питания» (франчайзи партнер «Вкусно — и точка») в ответе на вопрос корреспондента Properm.ru об увольнении или отставке директора сообщили, что компания не предоставляет комментарии по подобным запросам, так как информация о трудовых отношениях между работником и работодателем является конфиденциальной и не подлежит распространению. По данным Ural Mash, Алена получила материальную помощь, полагающуюся по закону, и продолжает работать в ресторане быстрого питания.