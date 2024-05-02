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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Директора пермского ресторана «Вкусно и точка» отстранили после отказа в отпуске

Директора ресторана «Вкусно и точка» в Перми отстранили после отказа в отпуске

2 мая 2024, 09:38
Фото: properm.ru

Директора пермского ресторана «Вкусно и точка» отстранили после отказа в отпуске

В конце апреля о ситуации рассказали в одном из Telegram-каналов.

Директор филиала «Вкусно и точка», находящегося в ЦУМе в Перми, уволен после истории с нарушением прав сотрудницы. Как сообщил Telegram-канал Ural Mash, после проведения внутренней проверки компания отстранила Сергея Пасеку от работы.

Ранее сообщалось, что 19-летняя сотрудница ресторана быстрого питания «Вкусно и точка» Алена попросила у директора выделить ей отпуск в связи со смертью близкого родственника — дедушки. Однако Сергей Пасека якобы отказал ей. Хотя сам директор говорил журналистам, что был согласен предоставить девушке отпуск, если она покажет свидетельство о смерти. В итоге девушка смогла отлучиться от трудовых обязанностей только на день похорон, в который ей постоянно звонили с работы.

Во внешней пресс-службе «Региональной сети предприятий питания» (франчайзи партнер «Вкусно — и точка») в ответе на вопрос корреспондента Properm.ru об увольнении или отставке директора сообщили, что компания не предоставляет комментарии по подобным запросам, так как информация о трудовых отношениях между работником и работодателем является конфиденциальной и не подлежит распространению. По данным Ural Mash, Алена получила материальную помощь, полагающуюся по закону, и продолжает работать в ресторане быстрого питания.

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#Общество#Пермь#Общепит#Трудовой кодекс#Фастфуд#Трудовые права
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