Директора ресторана «Вкусно и точка» в Перми отстранили после отказа в отпуске

Ранее сообщалось, что 19-летняя сотрудница ресторана быстрого питания «Вкусно и точка» Алена попросила у директора выделить ей отпуск в связи со смертью близкого родственника — дедушки. Однако Сергей Пасека якобы отказал ей. Хотя сам директор говорил журналистам, что был согласен предоставить девушке отпуск, если она покажет свидетельство о смерти. В итоге девушка смогла отлучиться от трудовых обязанностей только на день похорон, в который ей постоянно звонили с работы.