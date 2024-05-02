Генетическая лотерея: кто родится, на кого будет похож ребенок и чем будет болеть

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Учёные из Пермского Политеха, доктор биологических наук Ирина Май и кандидат биологических наук Анна Ахова рассказали о том, что сегодня известно о наследственности и генетических особенностях человека.
Есть мнение, что по тому, сколько мальчиков и девочек рождается обычно в семьях родителей, можно предугадать пол ребенка. Например, если у мамы много сестер, то и у вас родится девочка. Так ли это?
— Пока достоверно не установлено, что какие-либо внешние факторы влияют на частоту формирования пола ребенка. Если изучать «семейное древо» настолько глубоко, чтобы иметь хорошую статистическую выборку, то результат получится именно таким: соотношение мальчиков и девочек будет одинаковым, как и вероятность рождения того или другого.
Ребенок чаще похож на отца. Правда ли это?
— Действительно, в последние годы результаты некоторых исследований говорят о том, что отцовские гены более агрессивные (доминантные), то есть чаще проявляются. Ученые полагают, что это следствие эволюции, в ходе которой закреплялись гены, гарантирующие отцовство. Однако теория подвергается сомнению, и ряд исследователей считает, что носителями доминантных генов могут являться и матери, а «среднестатистический» ребенок одинаково может быть похож и на отца, и на мать.
Какие черты родителей, вероятней всего, унаследует ребенок?
— Потомки получают от родителей признаки через передачу генов. Оплодотворенная яйцеклетка несет по одному гену от каждого родителя. Поэтому ребенок унаследует признаки обоих родителей, но проявиться могут черты только одного из них или возможна комбинация. Те черты родителей, которые обязательно появятся у детей, называют доминантными, также есть признаки, которые могут, как будто, вновь возникнуть через несколько поколений — рецессивные. Человек может быть носителем рецессивного гена, который никак не проявляется внешне, если второй ген — доминантный.
К доминирующим признакам традиционно относят кудрявые волосы, ямочки на щеках, свободную мочку уха, раннюю седину, облысение у мужчин, веснушки, полидактилию (больше пяти пальцев на руке или ноге). К доминантным также относят гены интенсивной выработки пигмента (например, меланина), наличие которых определяет темную окраску радужки глаз, волос, кожи.
Стоит понимать, что проявление многих признаков зависит от присутствия и экспрессии сразу нескольких генов. Например, за цвет глаз отвечает около 150 генов. И несмотря на то, что нам рассказывали в школе, некоторая вероятность рождения кареглазого ребенка у светлоглазых родителей существует.
Часто говорят, что интеллект ребенок наследует от матери. Это так?
Обнаружено более 50 генов, отвечающих за умственные способности человека, часть из них связана с формированием и работой клеток нервной системы. А генов, отвечающих за интеллектуальный уровень, гораздо больше.
Известные гены, связанные с интеллектом, расположены на аутосомах (хромосомах, одинаковых у мужчин и женщин), а не половых хромосомах (X и Y), поэтому их наследование никак не связано с полом родителя. Иногда отмечают, что интеллект ребенок наследует от матери. Объяснить это можно тем, что на формирование такого сложного признака, как интеллект, сильное влияние оказывает окружающая среда, и интеллектуально развитая мама сможет создать оптимальные условия для развития ребенка. Умственные способности имеет смысл развивать всегда, это не изменит ваши гены, но повысит вашу адаптивность и уровень жизни.
Что важнее — наследственная предрасположенность или условия жизни?
Гены редко однозначно и напрямую определяют то или иное свойство внешнего вида, поведения или способностей человека (исключение — ряд наследственных заболеваний). Набор (комплекс) генов, пришедших от родителей, определяет только склонность к тому или иному внешнему проявлению. Социальная среда и поведенческие привычки человека могут способствовать реализации этой предрасположенности или, напротив, минимизировать ее.
Например, повышенное разрушение зубов формируется генотипом. Но если ребенок не будет чистить зубы с детства, то даже высокая природная сопротивляемость организма не защитит от кариеса. А исходно «плохие зубы» (неправильный прикус, тонкую эмаль, слабость иммунитета у ребенка) можно поддерживать в нормальном состоянии при выполнении всех гигиенических и медицинских процедур, соблюдая правила здорового питания.