Под санкции США попала пермская IT-компания. Чем она занимается

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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США расширили антироссийские санкции. В список добавили 29 физлиц, более 250 юрлиц, а также 16 морских судов под российским, панамским и сингапурским флагами. В список попали также граждане и компании из Азербайджана, Китая, Бельгии, ОАЭ, Сингапура, Словакии, Турции. Некоторых иностранцев и иностранных компании включили в список из-за помощи РФ в обходе санкций.
В список также включили авиакомпанию «Победа» якобы за то, что компания ведет деятельность в секторе экономике, который поддерживает оборонный комплекс.
Под ограничения США попала компания «Випакс», у которой есть обособленное подразделение в Перми. Компания занимается производством систем безопасности. В частности, компания поставляет системы видеонаблюдения, системы оповещения, охранно-пожарные системы, системы противодействия БПЛА.
Ранее в санкционный список США попали глава Прикамья Дмитрий Махонин и ряд пермских предприятий, они все еще остаются под санкциями.