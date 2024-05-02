Под санкции США попала пермская IT-компания. Чем она занимается

США расширили антироссийские санкции. В список добавили 29 физлиц, более 250 юрлиц, а также 16 морских судов под российским, панамским и сингапурским флагами. В список попали также граждане и компании из Азербайджана, Китая, Бельгии, ОАЭ, Сингапура, Словакии, Турции. Некоторых иностранцев и иностранных компании включили в список из-за помощи РФ в обходе санкций.