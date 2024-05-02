ХК «Молот» покинул основной вратарь

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул основной вратарь прошедших двух сезонов. Данил Кудашев переходит в пензенский «Дизель», сообщает пресс-служба клуба.
Данил защищал ворота «Молота» на протяжении двух сезонов, суммарно проведя за наш клуб 73 матча, восемь раз отыграв «на ноль», а также неоднократно признавался лучшим игроком дня, лучшим вратарем недели и лучшим вратарем месяца в Olimpbet ВХЛ.
Сегодня стало известно, что «Молот» покидают старший тренер Вячеслав Кочкарев и нападающий Владимир Пешехонов.