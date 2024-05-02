properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

ХК «Молот» покинул основной вратарь

ХК «Молот» покинул основной вратарь

2 мая 2024, 12:19
Фото: ХК «Молот»
Данил Кудашев продолжит карьеру в пензенском «Дизеле».

Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул основной вратарь прошедших двух сезонов. Данил Кудашев переходит в пензенский «Дизель», сообщает пресс-служба клуба.

Данил защищал ворота «Молота» на протяжении двух сезонов, суммарно проведя за наш клуб 73 матча, восемь раз отыграв «на ноль», а также неоднократно признавался лучшим игроком дня, лучшим вратарем недели и лучшим вратарем месяца в Olimpbet ВХЛ.

Сегодня стало известно, что «Молот» покидают старший тренер Вячеслав Кочкарев и нападающий Владимир Пешехонов.

Читайте также:
Пермский ХК «Молот» расстался с главным тренером«Молот» продемонстрировал в этом сезоне волю к победе. Но, иногда, одной воли малоС 4 мая в Перми изменится движение восьми автобусов из-за строительных работ
#Спорт#Пермь#Молот#Хк молот
Подпишитесь
С 4 мая в Перми изменится движение восьми автобусов из-за строительных работ
Сегодня, 11:23
Директора ресторана «Вкусно и точка» в Перми отстранили после отказа в отпуске
Сегодня, 09:38
В округе в Прикамье, где происходили жестокие преступления, появился новый прокурор
Сегодня, 09:03
Банк России выпустил памятные 10-рублевые монеты. Одна из них посвящена Перми
Сегодня, 08:36
Пермский ХК «Молот» покинули старший тренер и нападающий
Сегодня, 09:28
«Москвич» исключил банкротство завода
Сегодня, 07:48
"