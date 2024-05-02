Исторический поезд «Эшелон Победы» не приедет в Кунгур

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Ретропоезд «Эшелон Победы» не приедет в Кунгур в этом году. Такое решение приняло свердловское подразделение РЖД, сообщили в пресс-службе администрации Кунгурского округа.
Поезд должен был остановиться на железнодорожной станции «Кунгур» во вторник, 7 мая, с 11:50 до 13:35. В этом году прибытие отменили из-за повышенных мер безопасности.
«Эшелон Победы» — это исторический музей. Во главе состава следует паровоз, который помогал приближать победу в годы Великой Отечественной войны. Посетители могут увидеть солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, вагон-кухню, хлебопекарню и вагон-электростанцию.