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Ретропоезд «Эшелон Победы» не приедет в Кунгур в 2024 году

Исторический поезд «Эшелон Победы» не приедет в Кунгур

2 мая 2024, 06:14
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Ретропоезд «Эшелон Победы» не приедет в Кунгур в 2024 году

Поезд является историческим музеем, который могут посетить и взрослые, и дети.

Ретропоезд «Эшелон Победы» не приедет в Кунгур в этом году. Такое решение приняло свердловское подразделение РЖД, сообщили в пресс-службе администрации Кунгурского округа.

Поезд должен был остановиться на железнодорожной станции «Кунгур» во вторник, 7 мая, с 11:50 до 13:35. В этом году прибытие отменили из-за повышенных мер безопасности.

«Эшелон Победы» — это исторический музей. Во главе состава следует паровоз, который помогал приближать победу в годы Великой Отечественной войны. Посетители могут увидеть солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, вагон-кухню, хлебопекарню и вагон-электростанцию.

В Пермский край 7 мая прибудет поезд «Эшелон Победы»
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#Общество#Пермь#9 мая#День победы#Эшелон Победы
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