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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Как защититься от борщевика: советы врача-реабилитолога

2 мая 2024, 13:10
Приближается лето, и с ним возникает опасность встретить борщевик. Особенно это актуально для тех, кто проводит много времени на даче. Контакт с этим растением может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Врач-реабилитолог Светлана Малиновская из Видновской клинической больницы предупреждает о рисках и дает рекомендации по защите, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сок борщевика ядовит и представляет угрозу для кожи. Фуранокумарины, содержащиеся в нем, делают кожу более уязвимой для солнечных лучей, что может привести к ожогам при воздействии ультрафиолетового света. Кроме того, сок этого растения является сильным аллергеном и может вызывать различные реакции на коже, слизистых оболочках или внутри организма.

Особую опасность представляет борщевик для детей, которые могут играть в его зарослях, не подозревая о потенциальной опасности. Врач отмечает, что последствия контакта с борщевиком зависят от состояния здоровья, иммунитета и степени поражения.

Если произошел контакт с соком растения, важно оперативно удалить его с помощью салфетки или ткани, не растирая его. Затем следует покрыть пораженное место плотной одеждой или повязкой, чтобы защитить от солнца. Рекомендуется переместиться в тень или в помещение и промыть кожу теплой водой с хозяйственным мылом или борным/дегтярным мылом.

Важно избегать солнечного света в течение нескольких дней после контакта с борщевиком, чтобы предотвратить развитие ожогов. Если быстро удалить сок и не выходить на солнце, можно избежать поражения кожи. В противном случае ожоги все же могут возникнуть.

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