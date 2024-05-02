Как защититься от борщевика: советы врача-реабилитолога

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Врач-реабилитолог Светлана Малиновская из Видновской клинической больницы предупреждает о рисках и дает рекомендации по защите, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сок борщевика ядовит и представляет угрозу для кожи. Фуранокумарины, содержащиеся в нем, делают кожу более уязвимой для солнечных лучей, что может привести к ожогам при воздействии ультрафиолетового света. Кроме того, сок этого растения является сильным аллергеном и может вызывать различные реакции на коже, слизистых оболочках или внутри организма.
Особую опасность представляет борщевик для детей, которые могут играть в его зарослях, не подозревая о потенциальной опасности. Врач отмечает, что последствия контакта с борщевиком зависят от состояния здоровья, иммунитета и степени поражения.
Если произошел контакт с соком растения, важно оперативно удалить его с помощью салфетки или ткани, не растирая его. Затем следует покрыть пораженное место плотной одеждой или повязкой, чтобы защитить от солнца. Рекомендуется переместиться в тень или в помещение и промыть кожу теплой водой с хозяйственным мылом или борным/дегтярным мылом.
Важно избегать солнечного света в течение нескольких дней после контакта с борщевиком, чтобы предотвратить развитие ожогов. Если быстро удалить сок и не выходить на солнце, можно избежать поражения кожи. В противном случае ожоги все же могут возникнуть.