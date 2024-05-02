Коллекционер из Прикамья купил утерянную икону Божьей Матери

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В Пермь в храм Рождества Пресвятой Богородицы вернулась Владимирская икона Божьей Матери. В советское время икона была утеряна, но спустя десятилетия ее купил на антикварном аукционе в Санкт-Петербурге пермский коллекционер. Коллекционер решил передать икону на время, позже она вернется в его коллекцию.
Перед иконой каждое воскресенье перед Божественной литургией будут совершаться молебны. Дата, когда икона вернется коллекционеру, пока не озвучивается.