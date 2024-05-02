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Коллекционер из Прикамья купил утерянную икону Божьей Матери

Коллекционер из Прикамья купил утерянную икону Божьей Матери

2 мая 2024, 05:52
Фото: pravperm.ru
Покупатель решил на время передать икону в один из пермских храмов.

В Пермь в храм Рождества Пресвятой Богородицы вернулась Владимирская икона Божьей Матери. В советское время икона была утеряна, но спустя десятилетия ее купил на антикварном аукционе в Санкт-Петербурге пермский коллекционер. Коллекционер решил передать икону на время, позже она вернется в его коллекцию.

Перед иконой каждое воскресенье перед Божественной литургией будут совершаться молебны. Дата, когда икона вернется коллекционеру, пока не озвучивается.

Фото: pravperm.ru
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#Пермь#Религия#Иконы#Икона
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