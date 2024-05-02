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Курьер мошенников из Соликамска помог похитить 1,2 миллиона рублей

Курьер мошенников из Соликамска помог похитить 1,2 миллиона рублей

2 мая 2024, 13:23
Фото: 1MI
Злоумышленники реализовывали схему «ваш родственник в беде».

Соликамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который выполнял роль курьера мошенников. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.

В октябре 2023 года подсудимый, выполняя роль курьера, похитил у жителей, проживающих на территории Соликамского округа, свыше 1,2 млн рублей. Злоумышленники звонили на телефонные номера, преимущественно престарелым гражданам, и сообщали, что их родственник является виновником дорожной аварии, а его ответственность за содеянное неизбежна. Однако, вопрос освобождения от наказания возможно решить за деньги. Потерпевшие, находясь в стрессовой ситуации, передавали требуемые суммы от 100 тыс. до 800 тыс. рублей приходившему к ним по месту жительства подсудимому. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции мужчина был установлен и задержан.

Судом он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой). Суд приговорил виновного к 7 лет годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей, также ему необходимо возместить потерпевшим в полном объеме причиненный материальный ущерб.

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#Суд#Криминал#Мошенники#Соликамск
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