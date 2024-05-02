Курьер мошенников из Соликамска помог похитить 1,2 миллиона рублей

В октябре 2023 года подсудимый, выполняя роль курьера, похитил у жителей, проживающих на территории Соликамского округа, свыше 1,2 млн рублей. Злоумышленники звонили на телефонные номера, преимущественно престарелым гражданам, и сообщали, что их родственник является виновником дорожной аварии, а его ответственность за содеянное неизбежна. Однако, вопрос освобождения от наказания возможно решить за деньги. Потерпевшие, находясь в стрессовой ситуации, передавали требуемые суммы от 100 тыс. до 800 тыс. рублей приходившему к ним по месту жительства подсудимому. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции мужчина был установлен и задержан.