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«Москвич» исключил банкротство завода

«Москвич» исключил банкротство завода

2 мая 2024, 07:48
Фото: 1MI
Гонконгская фирма Silver Basis Investment Development Company планирует через суд признать автомобильный завод «Москвич» банкротом, согласно данным «Федресурса». Однако представители завода утверждают, что у компании нет причин для такого обращения.

В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с московского автозавода задолженность в размере 2,4 млн евро и неустойку в размере 123,7 тысячи евро в пользу компании из Гонконга. Отмечается, что эти долги возникли еще в 2020 году, когда завод находился в собственности французского автоконцерна Renault, пишут «Новые Известия».

До 3 июня 2024 года «Москвич» имел право обжаловать судебное решение. Но компания из Гонконга решила не ждать этой даты и принудительно исполнить судебное решение, заявив о банкротстве завода, поскольку, по ее мнению, он не выполнил свои финансовые обязательства.

В ответ на это «Москвич» подал кассационную жалобу, и суд приостановил процесс взыскания долга. В результате компания Silver Basis в настоящее время не имеет оснований для обращения в суд с иском о банкротстве АО МАЗ «Москвич». По этому поводу сообщение также размещено на сайте «Федресурс».

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