«Москвич» исключил банкротство завода

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:48
В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с московского автозавода задолженность в размере 2,4 млн евро и неустойку в размере 123,7 тысячи евро в пользу компании из Гонконга. Отмечается, что эти долги возникли еще в 2020 году, когда завод находился в собственности французского автоконцерна Renault, пишут «Новые Известия».
До 3 июня 2024 года «Москвич» имел право обжаловать судебное решение. Но компания из Гонконга решила не ждать этой даты и принудительно исполнить судебное решение, заявив о банкротстве завода, поскольку, по ее мнению, он не выполнил свои финансовые обязательства.
В ответ на это «Москвич» подал кассационную жалобу, и суд приостановил процесс взыскания долга. В результате компания Silver Basis в настоящее время не имеет оснований для обращения в суд с иском о банкротстве АО МАЗ «Москвич». По этому поводу сообщение также размещено на сайте «Федресурс».