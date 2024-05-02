«Москвич» исключил банкротство завода

В ответ на это «Москвич» подал кассационную жалобу, и суд приостановил процесс взыскания долга. В результате компания Silver Basis в настоящее время не имеет оснований для обращения в суд с иском о банкротстве АО МАЗ «Москвич». По этому поводу сообщение также размещено на сайте «Федресурс».