Волонтеры просят водителей помочь с поисками пермячки, пропавшей на прошлой неделе

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Волонтеры просят помочь автовладельцев с поисками 49-летней пермячки Светланы Масловой. В отряде «ПрикамьеПоиск» уточняют, что нужны записи видеорегистраторов водителей, которые проезжали по Восточному обходу от улицы Цимлянская, 50а до Чусовского моста. Записи нужны от 24 апреля за период с 19:00 до 21:00: «Нам очень нужна ваша помощь», — говорят волонтеры.
Пермячка пропала 24 апреля, она вышла из дома, чтобы сходить на почту, но обратно уже не вернулась. Перед исчезновением женщина написала дочери, что опаздывает, домой вернется немного позже. Затем на сообщения дочери Светлана Маслова не отвечала.