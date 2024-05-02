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Для поиска пермячки, пропавшей 24 апреля, нужны записи с видеорегистраторов

Волонтеры просят водителей помочь с поисками пермячки, пропавшей на прошлой неделе

2 мая 2024, 04:58
Фото: 1MI / vk.com/lizaalert_perm

Для поиска пермячки, пропавшей 24 апреля, нужны записи с видеорегистраторов

Информации о женщине нет с прошлой недели.

Волонтеры просят помочь автовладельцев с поисками 49-летней пермячки Светланы Масловой. В отряде «ПрикамьеПоиск» уточняют, что нужны записи видеорегистраторов водителей, которые проезжали по Восточному обходу от улицы Цимлянская, 50а до Чусовского моста. Записи нужны от 24 апреля за период с 19:00 до 21:00: «Нам очень нужна ваша помощь», — говорят волонтеры.

Пермячка пропала 24 апреля, она вышла из дома, чтобы сходить на почту, но обратно уже не вернулась. Перед исчезновением женщина написала дочери, что опаздывает, домой вернется немного позже. Затем на сообщения дочери Светлана Маслова не отвечала.

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#Пермь#Пропал человек
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