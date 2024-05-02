Волонтеры просят водителей помочь с поисками пермячки, пропавшей на прошлой неделе

Пермячка пропала 24 апреля, она вышла из дома, чтобы сходить на почту, но обратно уже не вернулась. Перед исчезновением женщина написала дочери, что опаздывает, домой вернется немного позже. Затем на сообщения дочери Светлана Маслова не отвечала.