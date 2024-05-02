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Обнародованы доходы руководителя Пермского университета

Обнародованы доходы руководителя Пермского университета

2 мая 2024, 13:41
Фото: properm.ru
Игорь Германов зарабатывал в прошлом году не больше всех в ПГНИУ.
Сюжет
ПГНИУ

Исполняющий обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Германов в 2023 году в среднем зарабатывал 367,1 тыс. рублей в месяц. Такую информацию вуз обнародовал на официальном сайте.

По сравнению с 2022 годом, среднемесячный доход Германова вырос на 51,3 тыс. рублей. В 2022 году ректор Дмитрий Красильников получал 315,8 тысяч рублей в месяц.

Заметим, что выше и. о. ректора доходы в минувшем году в ПГНИУ показала проректор по учебной работе Анна Габдурафикова. Ее среднемесячная зарплата достигла 410,3 тыс. рублей.

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#ПГНИУ#Пермь#Образование#Доходы#Ректор
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