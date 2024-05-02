Обнародованы доходы руководителя Пермского университета

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Исполняющий обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Германов в 2023 году в среднем зарабатывал 367,1 тыс. рублей в месяц. Такую информацию вуз обнародовал на официальном сайте.
По сравнению с 2022 годом, среднемесячный доход Германова вырос на 51,3 тыс. рублей. В 2022 году ректор Дмитрий Красильников получал 315,8 тысяч рублей в месяц.
Заметим, что выше и. о. ректора доходы в минувшем году в ПГНИУ показала проректор по учебной работе Анна Габдурафикова. Ее среднемесячная зарплата достигла 410,3 тыс. рублей.