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В Верещагинском районе 3 мая простятся с погибшим на СВО Владимиром Лебедевым

Остались жена и дети. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владимиром Лебедевым

2 мая 2024, 06:59
Фото: properm.ru / Администрация Верещагинского городского округа

В Верещагинском районе 3 мая простятся с погибшим на СВО Владимиром Лебедевым

Церемония прощания состоится 3 мая.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 40-летний уроженец Верещагинского района Пермского края Владимир Лебедев. Прощание с погибшим состоится завтра, 3 мая. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Родился Лебедев в 1984 года в поселке Юг. После школы окончил профессиональное училище № 74 в Большой Соснове. Работал трактористом в ООО АП «Заря Путино». Был женат, воспитывал дочь и сына. Супругу звали Елена.

«Верещагинский округ скорбит. Мы все скорбим… Искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины», — пишут власти района в социальной сети.

В пятницу, 3 мая, в Вознесенском отделе досуга и творчества в селе Вознесенское, на ул. Трудовая, 4, в 10:00 пройдет отпевание мужчины. В 11:00 состоится церемония прощания, а в 11:45 — траурный митинг.

Похоронен Владимир Лебедев будет в селе Черновское Большесосновского округа, рядом с могилой его отца.

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