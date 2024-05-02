Остались жена и дети. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владимиром Лебедевым

В пятницу, 3 мая, в Вознесенском отделе досуга и творчества в селе Вознесенское, на ул. Трудовая, 4, в 10:00 пройдет отпевание мужчины. В 11:00 состоится церемония прощания, а в 11:45 — траурный митинг.