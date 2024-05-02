Осужденный за взятку в 160 миллионов экс-контрразведчик обжаловал свой приговор

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В Пермский гарнизонный суд поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему руководителю подразделения УФСБ России по Пермскому краю Григорию Царегородцеву, стало известно журналисту Properm.ru. В инстанции подтвердили информацию и уточнили, что обжалуют решение адвокаты осужденного Дмитрий Рощин и Светлана Кропотина.
Они, как и во время процесса, просят переквалифицировать преступление их доверителя, утверждая, что он совершил мошенничество по отношению к хакерам — взял деньги, но не сделал ничего, чтобы избавить их от уголовного преследования, считает защита Царегородцева. На этой версии настаивал сам бывший сотрудник спецслужбы.
Сами адвокаты подтверждают факт обжалования приговора, но не комментируют подробности. «Да, направили, жалобу, ну и что? Вы из СМИ? Не звоните мне больше, мы ничего не будем рассказывать по этому делу», — заявил журналисту Properm.ru адвокат Рощин.
По информации редакции, военная прокуратура на данный момент не намерена оспаривать вынесенный Царегородцеву приговор.
15 апреля бывший контрразведчик был признан виновным в получении взятки от хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева. Он с 2015 года получил от них 160 млн рублей — за попустительство по службе. Последние 100 млн рублей Царегородцев взял у хакеров накануне их задержания, деньги предназначались за возможность избежать уголовного преследования. Якобы обсуждалась возможность «развалить» дело о хищении данных кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков, которые позволяли осуществлять покупки. Их услугами пользовались желающие, которым было необходимо скрыть от надзора приобретение предметов роскоши.
В качестве наказания Царегородцеву назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу на сумму 320 млн рублей и конфискации в доход государства в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Он лишен воинского звания «майор запаса». Также после освобождения Царегородцев 8 лет не сможет занимать никакие должности.
Одновременно с тем обжаловал приговор и Александр Ковалев, давший показания о взятке Царегородцеву во время расследования дела о «русских хакерах». Информация об этом появилась в картотеке дел Савеловского суда Москвы. Его и еще пятерых человек осудили за неделю до вынесения решения по делу Царегородцева. В группу «русских хакеров» входили несколько пермяков, это предприниматель Александр Ковалев, сотрудник «Транстехкома» Артем Быстрых, совладелец пермского «Гет-нэт» Артем Зайцев, а также двое неработающих — Владислав Гилев и Ярослав Соловьев. Кроме них обвиняемым по делу был гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский. Ковалев и Зайцев получили реальные сроки, соответственно 4 и 3,5 года колонии общего режима.