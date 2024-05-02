Осужденный за взятку в 160 миллионов экс-контрразведчик обжаловал свой приговор

Одновременно с тем обжаловал приговор и Александр Ковалев, давший показания о взятке Царегородцеву во время расследования дела о «русских хакерах». Информация об этом появилась в картотеке дел Савеловского суда Москвы. Его и еще пятерых человек осудили за неделю до вынесения решения по делу Царегородцева. В группу «русских хакеров» входили несколько пермяков, это предприниматель Александр Ковалев, сотрудник «Транстехкома» Артем Быстрых, совладелец пермского «Гет-нэт» Артем Зайцев, а также двое неработающих — Владислав Гилев и Ярослав Соловьев. Кроме них обвиняемым по делу был гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский. Ковалев и Зайцев получили реальные сроки, соответственно 4 и 3,5 года колонии общего режима.