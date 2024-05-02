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Пермские врачи впервые в регионе сделали имплантацию кардиомонитора

Пермские хирурги впервые в регионе провели операцию по имплантации кардиомонитора

2 мая 2024, 07:50
Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

Пермские врачи впервые в регионе сделали имплантацию кардиомонитора

Установка устройства поможет поставить диагноз и наблюдать за состоянием пациента.

На прошлой неделе врачи пермского кардиодиспансера впервые в регионе выполнили операцию по установке имплантируемого кардиомонитора. Устройство будет фиксировать сердечные импульсы 42-летнего пациента Евгения, который до этого много лет страдал от внезапных обмороков, сообщают в пресс-службе Минздрава Прикамья.

У молодого человека отсутствовала явная картина заболевания — все выявленные отклонения являются косвенными и не дают возможности поставить диагноз и назначить лечение. Каждый приступ опасен — при последнем падении Евгений получил тяжелое сотрясение мозга и перелом основания черепа. К внезапному обмороку может приводить опасный для жизни вид аритмии — найти или исключить ее было непросто. Поэтому специалисты кардиодиспансера и пошли на такую операцию.

Имплантация кардиомонитора недавно начала практиковаться в мире. Пациенту с помощью специального устройства в межреберный промежуток устанавливается аппарат, внешне похожий на флешку. Он оснащен чипом, считывающим сердечные импульсы. Устройство помогает медикам поставить верный диагноз.

Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

Лишь в нескольких клиниках по всей России занимаются имплантацией кардиомониторов. Пермяку не пришлось ехать в другой город, поскольку ему предложили сделать операцию в кардиодиспансере. Специалисты закупили устройство, врачи прошли обучение и постоянно находились на связи с экспертами из ведущих кардиохирургических центров страны. В результате операция произошла успешно. Теперь в груди пациента установлен аппарат, который поможет диагностировать или исключить патологию сердца.

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