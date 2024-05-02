Пермские хирурги впервые в регионе провели операцию по имплантации кардиомонитора

Лишь в нескольких клиниках по всей России занимаются имплантацией кардиомониторов. Пермяку не пришлось ехать в другой город, поскольку ему предложили сделать операцию в кардиодиспансере. Специалисты закупили устройство, врачи прошли обучение и постоянно находились на связи с экспертами из ведущих кардиохирургических центров страны. В результате операция произошла успешно. Теперь в груди пациента установлен аппарат, который поможет диагностировать или исключить патологию сердца.