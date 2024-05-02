Пермские танцоры DS Crew выпустили видео под песню Ленни Кравица. Посмотрите на них!

Пользователи YouTube уже написали десятки восторженных комментариев. «Просмотреть ваш танец — это как посмотреть хорошее кино, которое потом хочется пересматривать, обсуждать, смаковать каждый кадр. Спасибо большое вам за это», «Полная круть! Особенно ценно, что всё это снято одним кадром. Просто БРАВО!!!», — пишут зрители.