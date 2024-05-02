Пермские танцоры DS Crew выпустили видео под песню Ленни Кравица. Посмотрите на них!

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Пермская танцевальная команда DS Crew выпустила новое видео под песню Lenny Kravitz — TK421. Клип появился на YouTube-канале танцоров вчера, 1 мая. Сейчас он набрал около 16 тыс. просмотров.
Пользователи YouTube уже написали десятки восторженных комментариев. «Просмотреть ваш танец — это как посмотреть хорошее кино, которое потом хочется пересматривать, обсуждать, смаковать каждый кадр. Спасибо большое вам за это», «Полная круть! Особенно ценно, что всё это снято одним кадром. Просто БРАВО!!!», — пишут зрители.
Основателем коллектива является Дмитрий Ваганов. DS Crew в 2021 году были полуфиналистами проекта «Новые танцы» (16+) на ТНТ, в 2022 году они победили. Сейчас команда находится в туре по России с танцевальной программой.