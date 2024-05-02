Пермские власти хотят оставить Пермь без прокатных электровелосипедов

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Власти Перми решили эвакуировать электровелосипеды. В мэрии пояснил изданию «КоммерсантЪ-Прикамье», что за несколько дней работы прокатных электровелосипедов зафиксированы случаи оставления их на тротуарах, остановках и других местах — это якобы мешает перемещению людей, уборке тротуаров и негативно влияет на безопасность дорожного движения.
Пока велосипеды эвакуировать не будут, опубликован лишь проект постановления, которое определяет порядок эвакуации. Стоимость эвакуации будет такой же, как и в случае с электросамокатами — 1,5 тыс. рублей. Стоимость нахождения средства передвижения на штрафстоянке — 100 рублей в сутки. Эвакуировать также будут велосипеды, скутеры, мопеды.
25 апреля в Перми начали появляться электровелосипеды Whoosh. В компании не согласны с действующими мерами, введенным для ограничения электросамокатов, подана жалоба в прокуратуру. В компании отмечали, что чиновники эвакуировали даже те самокаты, которые не находились в запретных зонах.