Пермские власти хотят оставить Пермь без прокатных электровелосипедов

Пока велосипеды эвакуировать не будут, опубликован лишь проект постановления, которое определяет порядок эвакуации. Стоимость эвакуации будет такой же, как и в случае с электросамокатами — 1,5 тыс. рублей. Стоимость нахождения средства передвижения на штрафстоянке — 100 рублей в сутки. Эвакуировать также будут велосипеды, скутеры, мопеды.