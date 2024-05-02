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Published Сегодня, 08:16

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Власти Перми собираются эвакуировать прокатные электровелосипеды

Пермские власти хотят оставить Пермь без прокатных электровелосипедов

2 мая 2024, 08:16
Фото: properm.ru

Власти Перми собираются эвакуировать прокатные электровелосипеды

Электровелосипеды появились в городе в конце апреля как ответ на давление властей на сервисы проката электросамокатов.

Власти Перми решили эвакуировать электровелосипеды. В мэрии пояснил изданию «КоммерсантЪ-Прикамье», что за несколько дней работы прокатных электровелосипедов зафиксированы случаи оставления их на тротуарах, остановках и других местах — это якобы мешает перемещению людей, уборке тротуаров и негативно влияет на безопасность дорожного движения.

Пока велосипеды эвакуировать не будут, опубликован лишь проект постановления, которое определяет порядок эвакуации. Стоимость эвакуации будет такой же, как и в случае с электросамокатами — 1,5 тыс. рублей. Стоимость нахождения средства передвижения на штрафстоянке — 100 рублей в сутки. Эвакуировать также будут велосипеды, скутеры, мопеды.

25 апреля в Перми начали появляться электровелосипеды Whoosh. В компании не согласны с действующими мерами, введенным для ограничения электросамокатов, подана жалоба в прокуратуру. В компании отмечали, что чиновники эвакуировали даже те самокаты, которые не находились в запретных зонах.

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#Пермь#Электросамокаты#Самокаты
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