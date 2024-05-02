Пермский ХК «Молот» покинули старший тренер и нападающий

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Пермский ХК «Молот» покидают два человека: старший тренер Вячеслав Кочкарев, который помог команде завоевать Кубок Шелкового пути, а также нападающий Владимир Пешехонов. В соцсетях клуба уточняют, что Кочкарев переходит на работу в нефтекамский «Торос».
Пешехонов пополнил состав команды перед началом сезона 2023/2024. Он провел 61 матч, в которых набрал 42 очка за результативность, стал лучшим ассистентом и вторым бомбардиром команды.