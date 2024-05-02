Пермский ХК «Молот» покинули старший тренер и нападающий

Пермский ХК «Молот» покидают два человека: старший тренер Вячеслав Кочкарев, который помог команде завоевать Кубок Шелкового пути, а также нападающий Владимир Пешехонов. В соцсетях клуба уточняют, что Кочкарев переходит на работу в нефтекамский «Торос».