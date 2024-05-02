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Пермский ХК «Молот» покинули старший тренер и нападающий

Пермский ХК «Молот» покинули старший тренер и нападающий

2 мая 2024, 09:28
Фото: vk.com/hc.molot
Нападающий Владимир Пешехонов был вторым бомбардиром команды.

Пермский ХК «Молот» покидают два человека: старший тренер Вячеслав Кочкарев, который помог команде завоевать Кубок Шелкового пути, а также нападающий Владимир Пешехонов. В соцсетях клуба уточняют, что Кочкарев переходит на работу в нефтекамский «Торос».

Пешехонов пополнил состав команды перед началом сезона 2023/2024. Он провел 61 матч, в которых набрал 42 очка за результативность, стал лучшим ассистентом и вторым бомбардиром команды.

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