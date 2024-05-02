Пермское землячество подвело итоги приема заявок на Строгановскую премию

В 2024 году на участие в проекте было подано 90 заявок. Это один из самых высоких результатов за последние несколько лет. Общее количество заявок распределилось так: за честь и достоинство — 16, за высокие достижения в общественной деятельности — 18, за высокие достижения в экономике и управлении — 10, за высокие достижения в науке и технике — 12, за высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия Прикамья — 24, за высокие достижения в спорте — 10.