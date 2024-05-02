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Пермское землячество подвело итоги приема заявок на Строгановскую премию

Пермское землячество подвело итоги приема заявок на Строгановскую премию

2 мая 2024, 10:42
Фото: Пермское землячество
Имена победителей будут объявлены 21 июня на церемонии вручения Строгановской премии в Москве.

В Перми подведи итоги приема заявок на Строгановскую премию. 30 апреля Пермское землячество закончило прием заявок на участие. Информацию об этом сообщила пресс-служба региональной общественной организации.

В 2024 году на участие в проекте было подано 90 заявок. Это один из самых высоких результатов за последние несколько лет. Общее количество заявок распределилось так: за честь и достоинство — 16, за высокие достижения в общественной деятельности — 18, за высокие достижения в экономике и управлении — 10, за высокие достижения в науке и технике — 12, за высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия Прикамья — 24, за высокие достижения в спорте — 10.

Заседание по отбору претендентов на Строгановскую премию и Правления Пермского землячества запланировано провести в середине мая. На мероприятии определят тройки в каждой номинации. Решение и имена победителей будут названы на специальной пресс-конференции в краевой столице и опубликовано на сайте Пермского землячества.

Имена лауреатов будут объявлены 21 июня на XX Съезде Пермского землячества и церемонии вручения Строгановской премии в Москве.

Учредителем Строгановской премии стало Пермское землячество. Премия является ежегодной общественной наградой за выдающиеся достижения, прославившие Пермский край.

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