Пермское землячество подвело итоги приема заявок на Строгановскую премию

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
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В Перми подведи итоги приема заявок на Строгановскую премию. 30 апреля Пермское землячество закончило прием заявок на участие. Информацию об этом сообщила пресс-служба региональной общественной организации.
В 2024 году на участие в проекте было подано 90 заявок. Это один из самых высоких результатов за последние несколько лет. Общее количество заявок распределилось так: за честь и достоинство — 16, за высокие достижения в общественной деятельности — 18, за высокие достижения в экономике и управлении — 10, за высокие достижения в науке и технике — 12, за высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия Прикамья — 24, за высокие достижения в спорте — 10.
Заседание по отбору претендентов на Строгановскую премию и Правления Пермского землячества запланировано провести в середине мая. На мероприятии определят тройки в каждой номинации. Решение и имена победителей будут названы на специальной пресс-конференции в краевой столице и опубликовано на сайте Пермского землячества.
Имена лауреатов будут объявлены 21 июня на XX Съезде Пермского землячества и церемонии вручения Строгановской премии в Москве.
Учредителем Строгановской премии стало Пермское землячество. Премия является ежегодной общественной наградой за выдающиеся достижения, прославившие Пермский край.