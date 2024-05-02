Пермяк осуждён за нелестные комментарии в сети в адрес других национальностей

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Прокуратура Свердловского района Перми в ходе мониторинга интернета выявила в соцсетях публикации, содержащие высказывания, выражающие негативную оценку в отношении группы лиц, объединенных по национальному признаку. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Был выявлен автор данных сообщений — 19-летний житель Перми.По итогам проверки прокурором в его отношении возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Свердловским районным судом молодой человек был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.