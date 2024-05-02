Пермяк осуждён за нелестные комментарии в сети в адрес других национальностей

Прокуратура Свердловского района Перми в ходе мониторинга интернета выявила в соцсетях публикации, содержащие высказывания, выражающие негативную оценку в отношении группы лиц, объединенных по национальному признаку. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.