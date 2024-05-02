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Пермяк осуждён за нелестные комментарии в сети в адрес других национальностей

Пермяк осуждён за нелестные комментарии в сети в адрес других национальностей

2 мая 2024, 16:47
Фото: properm.ru
Молодой человек судом признан «возбуждающим вражду».

Прокуратура Свердловского района Перми в ходе мониторинга интернета выявила в соцсетях публикации, содержащие высказывания, выражающие негативную оценку в отношении группы лиц, объединенных по национальному признаку. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Был выявлен автор данных сообщений — 19-летний житель Перми.По итогам проверки прокурором в его отношении возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Свердловским районным судом молодой человек был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

#Интернет#Общество#Пермь#Прокуратура
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