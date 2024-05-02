Пермяки смогут увидеть яркий метеорный поток в ночь на 6 мая

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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На следующей неделе, 6 мая, пермяки смогут наблюдать пик астрономического явления — максимум метеорного потока Эта-Аквариды. Это средний по интенсивности метеорный поток до 50 метеоров в час. Пик активности выпадет на 3:00.
Радиант потока — это область, кажущаяся наблюдателю источником метеоров, — располагается низко над горизонтом в созвездии Водолея в восточной части неба. Большая часть активности приходится на Южное полушарие, а в Северном полушарии скорость потока составит до 20 метеоров в час. Как сообщают в Пермском планетарии, поток Эта-Аквариды генерируется от мелких частиц кометы Галлея, за которой наблюдают с древних времен. Данный метеорный поток можно наблюдать ежегодно с 19 апреля по 28 мая.