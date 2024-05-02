Пермяки смогут увидеть яркий метеорный поток в ночь на 6 мая

Радиант потока — это область, кажущаяся наблюдателю источником метеоров, — располагается низко над горизонтом в созвездии Водолея в восточной части неба. Большая часть активности приходится на Южное полушарие, а в Северном полушарии скорость потока составит до 20 метеоров в час. Как сообщают в Пермском планетарии, поток Эта-Аквариды генерируется от мелких частиц кометы Галлея, за которой наблюдают с древних времен. Данный метеорный поток можно наблюдать ежегодно с 19 апреля по 28 мая.