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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Пермяков предупреждают о мокром снеге

Пермяков предупреждают о мокром снеге

2 мая 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney
Жителей Прикамья просят быть внимательными за рулём и при разжигании печей.

По данным Пермского ЦГМС сегодня, 2 мая, в отдельных районах Пермского края ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщают в краевом минтербезе.

Синоптики также прогнозируют, что температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах +3°.+8°С, в Перми +5°…+7°С.

Мокрый снег может вызвать рост ДТП и техногенных пожаров.

Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья:

При управлении автотранспортными средствами соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;

Строго соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнем в быту и в природной среде при разведении костров, сжигании прошлогодней сухой травы и листвы, приготовлении пищи, в т. ч. на приусадебных участках и огородах.

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#Происшествия#Погода#Снег#Мокрый снег
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