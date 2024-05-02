Пермяков предупреждают о мокром снеге

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:34
По данным Пермского ЦГМС сегодня, 2 мая, в отдельных районах Пермского края ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщают в краевом минтербезе.
Синоптики также прогнозируют, что температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах +3°.+8°С, в Перми +5°…+7°С.
Мокрый снег может вызвать рост ДТП и техногенных пожаров.
Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья:
При управлении автотранспортными средствами соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
Строго соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнем в быту и в природной среде при разведении костров, сжигании прошлогодней сухой травы и листвы, приготовлении пищи, в т. ч. на приусадебных участках и огородах.