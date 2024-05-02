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Подросток из Челябинска приехал в Пермский край, чтобы помочь мошенникам

Подросток из Челябинска приехал в Пермский край, чтобы помочь мошенникам

2 мая 2024, 06:53
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Парня отправили в СИЗО на время расследования дела.

Силовики задержали 17-летнего подростка из Челябинской области, который работал на мошенников. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в феврале 2024 года в полицию обратилась 76-летняя пенсионерка. Она рассказала, что передала курьеру мошенников, который был в балаклаве, 115 тыс. рублей, чтобы помочь племяннице, которая якобы попала в аварию. Женщина поняла, что стала жертвой обмана в момент, когда позвонила родственнице.

Силовики задержали 17-летнего парня в челябинской квартире. Он рассказал, что нашел подработку в соцсетях. На время расследования уголовного дела подростка отправили в СИЗО. Сейчас силовики ищут его сообщников, а также выясняют его причастность к другим преступлениям на территории Прикамья.

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#Пермь#Мошенник#Банковские мошенники#Телефонный мошенник
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