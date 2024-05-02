Подросток из Челябинска приехал в Пермский край, чтобы помочь мошенникам

Силовики задержали 17-летнего подростка из Челябинской области, который работал на мошенников. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в феврале 2024 года в полицию обратилась 76-летняя пенсионерка. Она рассказала, что передала курьеру мошенников, который был в балаклаве, 115 тыс. рублей, чтобы помочь племяннице, которая якобы попала в аварию. Женщина поняла, что стала жертвой обмана в момент, когда позвонила родственнице.