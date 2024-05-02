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В Пермском крае простятся с 39-летним участником спецоперации

Погиб на Украине. В Прикамье простятся с 39-летним участником спецоперации

2 мая 2024, 03:38
Фото: vk.com/siva_official / соцсети погибшего

В Пермском крае простятся с 39-летним участником спецоперации

Военного не стало в начале апреля.

На специальной военной операции убили военного из Пермского края Артура Сосунова. По данным чиновников из администрации Сивинского округа, мужчина родился в Сургуте 10 июля 1984 года, но жил и работал в Прикамье.

39-летнего участника СВО не стало 6 апреля. Обстоятельства его смерти чиновники не уточняют, лишь говорят, что его не стало на территории Украины 6 апреля. Прощание с военным пройдет утром 2 мая в деревне Летягино.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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