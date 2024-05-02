Погиб на Украине. В Прикамье простятся с 39-летним участником спецоперации

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Published Сегодня, 03:38
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На специальной военной операции убили военного из Пермского края Артура Сосунова. По данным чиновников из администрации Сивинского округа, мужчина родился в Сургуте 10 июля 1984 года, но жил и работал в Прикамье.
39-летнего участника СВО не стало 6 апреля. Обстоятельства его смерти чиновники не уточняют, лишь говорят, что его не стало на территории Украины 6 апреля. Прощание с военным пройдет утром 2 мая в деревне Летягино.