properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Появление синяков на теле может указывать на серьезные заболевания

2 мая 2024, 13:06
Появление синяков на коже без явной причины может указывать на серьезные заболевания. Например, это может быть связано со снижением производства тромбоцитов, которые нужны для заживления ран и предотвращения потери крови. Об этом рассказал врач-травматолог Александр Шелепов.

Эксперт напомнил, что обычно синяки возникают из-за повреждения мягких тканей после ударов и травм. Особенно это часто происходит у детей и подростков, которые активно двигаются, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако иногда синяки появляются без очевидной причины. Это должно вызвать беспокойство, пояснил Шелепов.

«В таких случаях синяки могут возникать из-за недостатка витаминов, из-за которого сосуды становятся менее эластичными и легко разрушаются. Например, может не хватать витаминов С, К, Р. Также мы можем предположить, что прочность соединительной ткани, которая защищает капилляры, уменьшается, а также возможны заболевания, которые снижают производство тромбоцитов», — рассказал эксперт.

Также синяки, появляющиеся без ударов, могут указывать на варикозное расширение вен, однако в этом случае на коже пациента также будет видна сосудистая сеточка.

«Синяки могут быть и побочным эффектом от приема анальгетиков, антидепрессантов и противовоспалительных препаратов. В любом случае, если вас беспокоит этот вопрос, стоит обратиться к врачу», — подытожил медик.

Подпишитесь
С 4 мая в Перми изменится движение восьми автобусов из-за строительных работ
Сегодня, 11:23
Директора ресторана «Вкусно и точка» в Перми отстранили после отказа в отпуске
Сегодня, 09:38
В округе в Прикамье, где происходили жестокие преступления, появился новый прокурор
Сегодня, 09:03
Банк России выпустил памятные 10-рублевые монеты. Одна из них посвящена Перми
Сегодня, 08:36
Пермский ХК «Молот» покинули старший тренер и нападающий
Сегодня, 09:28
«Москвич» исключил банкротство завода
Сегодня, 07:48
"