Появление синяков на теле может указывать на серьезные заболевания

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Эксперт напомнил, что обычно синяки возникают из-за повреждения мягких тканей после ударов и травм. Особенно это часто происходит у детей и подростков, которые активно двигаются, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако иногда синяки появляются без очевидной причины. Это должно вызвать беспокойство, пояснил Шелепов.
«В таких случаях синяки могут возникать из-за недостатка витаминов, из-за которого сосуды становятся менее эластичными и легко разрушаются. Например, может не хватать витаминов С, К, Р. Также мы можем предположить, что прочность соединительной ткани, которая защищает капилляры, уменьшается, а также возможны заболевания, которые снижают производство тромбоцитов», — рассказал эксперт.
Также синяки, появляющиеся без ударов, могут указывать на варикозное расширение вен, однако в этом случае на коже пациента также будет видна сосудистая сеточка.
«Синяки могут быть и побочным эффектом от приема анальгетиков, антидепрессантов и противовоспалительных препаратов. В любом случае, если вас беспокоит этот вопрос, стоит обратиться к врачу», — подытожил медик.