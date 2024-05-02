Появление синяков на теле может указывать на серьезные заболевания

Появление синяков на коже без явной причины может указывать на серьезные заболевания. Например, это может быть связано со снижением производства тромбоцитов, которые нужны для заживления ран и предотвращения потери крови. Об этом рассказал врач-травматолог Александр Шелепов.