Поздравьте «Счастье жить» с Днем Рождения! За 11 лет они помогли 11 тыс. детей

У организации есть «Дом Счастья» на Шоссе Космонавтов, 181а. Посетить его может любой ребенок, неважно, есть или нет у него справка об инвалидности. Просто детям с ОВЗ всё, что предлагает Дом счастья, бесплатно, а детям без ОВЗ — за посильное пожертвование.