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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Поздравьте «Счастье жить» с Днем Рождения! За 11 лет они помогли 11 тыс. детей

Поздравьте «Счастье жить» с Днем Рождения! За 11 лет они помогли 11 тыс. детей

2 мая 2024, 10:22
Фото: предоставлено НКО «Счастье жить»
НКО была основана четырьмя родителями, которые воспитывали детей с инвалидностью.

Пермская некоммерческая организация «Счастье Жить» отмечает 11-летие. У ее истоков стояли четыре родителя, воспитывавших детей инвалидностью.

С крохотных размеров НКО выросла в более 100-тысячную семью, объединив 79 субъектов РФ. «Для „Счастье жить“ нет чужих детей. Каждый ребенок заслуживает ощущения, что он находится в окружении семьи, даже если это происходит за пределами его собственного дома», — говорит Анастасия Гилева, президент НКО.

Анастасия Гилева приглашает все семьи с детьми посетить Дом счастья. Для начала можно записаться на экскурсиюАнастасия Гилева приглашает все семьи с детьми посетить Дом счастья. Для начала можно записаться на экскурсию
Анастасия Гилева приглашает все семьи с детьми посетить Дом счастья. Для начала можно записаться на экскурсию
Фото: НКО «Счастье жить»

У организации есть «Дом Счастья» на Шоссе Космонавтов, 181а. Посетить его может любой ребенок, неважно, есть или нет у него справка об инвалидности. Просто детям с ОВЗ всё, что предлагает Дом счастья, бесплатно, а детям без ОВЗ — за посильное пожертвование.

Организация стала первой НКО в Пермском крае, выигравшей грант Президента РФ в размере почти 17 млн рублей на оснащение «Дома счастья». «Счастье жить» активно оказывает юридическую поддержку семьям, борясь за их права. Оганизация разработала видеоплатформу, на которой 700 уникальных обучающих видеоуроков, адаптированных для детей с инвалидностью.

«Счастье жить» и Дом Счастья — уникальные проекты, которые появились в Перми, теперь масштабируются на всю страну«Счастье жить» и Дом Счастья — уникальные проекты, которые появились в Перми, теперь масштабируются на всю страну
«Счастье жить» и Дом Счастья — уникальные проекты, которые появились в Перми, теперь масштабируются на всю страну
Фото: НКО «Счастье жить»

Организация является сторонником постепенной, правильной инклюзии и работает над тем, чтобы образование для детей с особыми образовательными потребностями стало доступным и качественным. Проекты «Счастье жить» получили признание и поддержку на всероссийском уровне. Это не просто организация, это целое движение, которое объединяет людей с общей целью — создание лучшего мира для детей.

Как можно поздравить «Счастье жить»?

  1. подписаться на регулярную помощь от 100 рублей https://donate.happy59.com/
  2. внести свой ценный вклад без комиссии банка в Сбербанк Онлайн.
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#Нко#Счастье жить#Благотворительность#Благотворительный фонд
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