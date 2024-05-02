Поздравьте «Счастье жить» с Днем Рождения! За 11 лет они помогли 11 тыс. детей

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Пермская некоммерческая организация «Счастье Жить» отмечает 11-летие. У ее истоков стояли четыре родителя, воспитывавших детей инвалидностью.
С крохотных размеров НКО выросла в более 100-тысячную семью, объединив 79 субъектов РФ. «Для „Счастье жить“ нет чужих детей. Каждый ребенок заслуживает ощущения, что он находится в окружении семьи, даже если это происходит за пределами его собственного дома», — говорит Анастасия Гилева, президент НКО.
У организации есть «Дом Счастья» на Шоссе Космонавтов, 181а. Посетить его может любой ребенок, неважно, есть или нет у него справка об инвалидности. Просто детям с ОВЗ всё, что предлагает Дом счастья, бесплатно, а детям без ОВЗ — за посильное пожертвование.
Организация стала первой НКО в Пермском крае, выигравшей грант Президента РФ в размере почти 17 млн рублей на оснащение «Дома счастья». «Счастье жить» активно оказывает юридическую поддержку семьям, борясь за их права. Оганизация разработала видеоплатформу, на которой 700 уникальных обучающих видеоуроков, адаптированных для детей с инвалидностью.
Организация является сторонником постепенной, правильной инклюзии и работает над тем, чтобы образование для детей с особыми образовательными потребностями стало доступным и качественным. Проекты «Счастье жить» получили признание и поддержку на всероссийском уровне. Это не просто организация, это целое движение, которое объединяет людей с общей целью — создание лучшего мира для детей.
Как можно поздравить «Счастье жить»?