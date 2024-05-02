Россияне могут ежемесячно без комиссии переводить до 30 млн рублей между счетами

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
С 1 мая текущего года россияне могут онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Сделать эту операцию можно по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка или по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Новые правила не распространяются на переводы, которые клиент совершает очно, придя в отделение банка. Также исключения составляют переводы по номеру карты - в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств, сообщают в пресс-службе Банка России. За одну операцию в СБП можно перевести максимум 1 млн рублей, при необходимости можно сделать несколько операций. При этом не допускаются ограничения по количеству таких бесплатных переводов в сутки, если лимит на сумму 30 млн рублей в месяц не превышается.