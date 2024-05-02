properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Переводы между своими счетами до 30 млн рублей ежемесячно стали бесплатными

Россияне могут ежемесячно без комиссии переводить до 30 млн рублей между счетами

2 мая 2024, 10:16
Фото: 1MI

Переводы между своими счетами до 30 млн рублей ежемесячно стали бесплатными

Ранее за эту услугу с физических лиц взималась комиссия.
Сюжет
Госдума

С 1 мая текущего года россияне могут онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Сделать эту операцию можно по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка или по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Новые правила не распространяются на переводы, которые клиент совершает очно, придя в отделение банка. Также исключения составляют переводы по номеру карты - в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств, сообщают в пресс-службе Банка России. За одну операцию в СБП можно перевести максимум 1 млн рублей, при необходимости можно сделать несколько операций. При этом не допускаются ограничения по количеству таких бесплатных переводов в сутки, если лимит на сумму 30 млн рублей в месяц не превышается.

Читайте также:
Зачем в магазинах просят оплатить покупки по QR-коду? ОбъяснениеРыбакам рассказали, где и когда нельзя ловить рыбу в Пермском краеКитай скупил половину экспортируемого из Кузбасса зерна
#Финансы#Банки#Общество#Экономика#Госдума#Госдума рф#Закон
Подпишитесь
С 4 мая в Перми изменится движение восьми автобусов из-за строительных работ
Сегодня, 11:23
Директора ресторана «Вкусно и точка» в Перми отстранили после отказа в отпуске
Сегодня, 09:38
В округе в Прикамье, где происходили жестокие преступления, появился новый прокурор
Сегодня, 09:03
Банк России выпустил памятные 10-рублевые монеты. Одна из них посвящена Перми
Сегодня, 08:36
Пермский ХК «Молот» покинули старший тренер и нападающий
Сегодня, 09:28
«Москвич» исключил банкротство завода
Сегодня, 07:48
"