Россияне могут ежемесячно без комиссии переводить до 30 млн рублей между счетами

Новые правила не распространяются на переводы, которые клиент совершает очно, придя в отделение банка. Также исключения составляют переводы по номеру карты - в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств, сообщают в пресс-службе Банка России. За одну операцию в СБП можно перевести максимум 1 млн рублей, при необходимости можно сделать несколько операций. При этом не допускаются ограничения по количеству таких бесплатных переводов в сутки, если лимит на сумму 30 млн рублей в месяц не превышается.